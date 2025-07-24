https://ria.ru/20250724/shtab-2031156061.html

В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24

В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24

Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 создан в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:38:00+03:00

2025-07-24T14:38:00+03:00

2025-07-24T14:38:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 создан в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан–24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", - написал Орлов в Telegram-канале. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

тында

амурская область

благовещенск

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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье