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В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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14:38 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shtab-2031156061.html
В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24
В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24
Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 создан в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:38:00+03:00
2025-07-24T14:38:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 создан в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. "Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан–24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", - написал Орлов в Telegram-канале. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
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тында
амурская область
благовещенск
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Приамурье создали штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24

В Приамурье создали оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24

Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий крушения Ан-24 создан в Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан–24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", - написал Орлов в Telegram-канале.
Наталья и Сергей Шиян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком
Вчера, 12:35
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияТындаАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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