https://ria.ru/20250724/semya-2031227094.html

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей из Тынды

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей из Тынды - РИА Новости, 24.07.2025

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей из Тынды

Семья врачей "РЖД-Медицины" Галины и Алексея Найденовых летела в самолете Ан-24, потерпевшем крушение в Амурской области, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.07.2025

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2025-07-24T18:05:00+03:00

2025-07-24T18:05:00+03:00

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Семья врачей "РЖД-Медицины" Галины и Алексея Найденовых летела в самолете Ан-24, потерпевшем крушение в Амурской области, рассказали РИА Новости в компании. "На борту Ан-24, разбившегося сегодня в Амурской области, находились врачи "РЖД-Медицины". Галина Ивановна и Алексей Степанович Найденовы приехали в столицу БАМа (Байкало-Амурской магистрали) - Тынду - после окончания вуза уже семьей, на бамовской земле родились их дети. Больше 40 лет они посвятили железнодорожной медицине, сохраняя верность отделенческой больнице на станции Тында (сейчас - ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" Тынды), куда пришли работать", - сказали агентству в "РЖД-Медицине". Галина Ивановна, по информации компании, работала акушером-гинекологом, последние 15 лет заведовала женской консультацией. "Не сосчитать, скольким женщинам она помогла, сколько малышей появилось на свет благодаря ей. Алексей Степанович трудился врачом функциональной диагностики. Как рассказывают коллеги, всегда был полон идей и с энтузиазмом брался за новое. По его инициативе в поликлинике Тынды открылся кабинет велоэргометрии - электрокардиографических исследований на специальном тренажере. После отпуска планировал запустить такой же в Сковородино", - отметил собеседник агентства. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/traur-2031188596.html

тында

амурская область

благовещенск

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тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), ржд, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье