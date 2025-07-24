https://ria.ru/20250724/sankt-peterburg-2031202131.html

В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал"

В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал" - РИА Новости, 24.07.2025

В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал"

Индийский фрегат "Тамал", построенный в России, прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:55:00+03:00

2025-07-24T16:55:00+03:00

2025-07-24T16:55:00+03:00

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031201716_0:7:1191:677_1920x0_80_0_0_559a004e891f25dd17f0c5c0b0721f8f.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индийский фрегат "Тамал", построенный в России, прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2025 году это будет 27 июля. "24 июля 2025 года в Санкт-Петербург прибыл фрегат Военно-морских сил Республики Индия "Тамал" ко Дню Военно-морского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что индийский корабль пришвартовался рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный" на набережной Лейтенанта Шмидта. Фрегат встретили представители Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы. Визит "Тамала" проходит в соответствии с программой международного военного сотрудничества и направлен на развитие партнёрских отношений между флотами двух стран. Экипажи кораблей проведут ряд совместных мероприятий. Индийские моряки посетят достопримечательности Санкт-Петербурга и церемонию возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. В День ВМФ на кораблях будут подняты флаги расцвечивания, рассказали в Минобороны РФ. Фрегат "Тамал" является восьмым кораблём серии, построенным в России для индийских Военно-морских сил. Фрегат способен противостоять любым угрозам. Оснащен продвинутой системой ПВО с зенитным комплексом "Штиль-1", артиллерийскими установками и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург