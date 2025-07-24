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В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал"
В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал" - РИА Новости, 24.07.2025
В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал"
Индийский фрегат "Тамал", построенный в России, прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:55:00+03:00
2025-07-24T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индийский фрегат "Тамал", построенный в России, прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2025 году это будет 27 июля. "24 июля 2025 года в Санкт-Петербург прибыл фрегат Военно-морских сил Республики Индия "Тамал" ко Дню Военно-морского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что индийский корабль пришвартовался рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный" на набережной Лейтенанта Шмидта. Фрегат встретили представители Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы. Визит "Тамала" проходит в соответствии с программой международного военного сотрудничества и направлен на развитие партнёрских отношений между флотами двух стран. Экипажи кораблей проведут ряд совместных мероприятий. Индийские моряки посетят достопримечательности Санкт-Петербурга и церемонию возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. В День ВМФ на кораблях будут подняты флаги расцвечивания, рассказали в Минобороны РФ. Фрегат "Тамал" является восьмым кораблём серии, построенным в России для индийских Военно-морских сил. Фрегат способен противостоять любым угрозам. Оснащен продвинутой системой ПВО с зенитным комплексом "Штиль-1", артиллерийскими установками и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и безэкипажных катеров.
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россия, санкт-петербург
В Санкт-Петербург прибыл индийский фрегат "Тамал"
В Санкт-Петербург прибыл фрегат "Тамал" для участия в мероприятиях ко Дню ВМФ
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Индийский фрегат "Тамал", построенный в России, прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
День ВМФ отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2025 году это будет 27 июля.
"24 июля 2025 года в Санкт-Петербург
прибыл фрегат Военно-морских сил Республики Индия "Тамал" ко Дню Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индийский корабль пришвартовался рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный" на набережной Лейтенанта Шмидта. Фрегат встретили представители Главного командования ВМФ и Ленинградской военно-морской базы.
Визит "Тамала" проходит в соответствии с программой международного военного сотрудничества и направлен на развитие партнёрских отношений между флотами двух стран. Экипажи кораблей проведут ряд совместных мероприятий. Индийские моряки посетят достопримечательности Санкт-Петербурга и церемонию возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище.
В День ВМФ на кораблях будут подняты флаги расцвечивания, рассказали в Минобороны РФ.
Фрегат "Тамал" является восьмым кораблём серии, построенным в России для индийских Военно-морских сил. Фрегат способен противостоять любым угрозам. Оснащен продвинутой системой ПВО с зенитным комплексом "Штиль-1", артиллерийскими установками и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и безэкипажных катеров.