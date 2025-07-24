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Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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17:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/samolet-2031210974.html
Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:23:00+03:00
2025-07-24T17:23:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
дальневосточная транспортная прокуратура
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Амурской области. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало короткое видео, на котором видно, как посреди леса дымятся обломки самолета. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также опубликовала фото с места крушения, на одном снимке видна часть крыла самолета, вокруг – поваленные деревья. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html
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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта"
Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта".
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происшествия, амурская область, тында, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, россия
Происшествия, Амурская область, Тында, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Россия
Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 под Тындой

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Амурской области.
В своем Telegram-канале ведомство опубликовало короткое видео, на котором видно, как посреди леса дымятся обломки самолета.
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также опубликовала фото с места крушения, на одном снимке видна часть крыла самолета, вокруг – поваленные деревья.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияАмурская областьТындаДальневосточная транспортная прокуратураАн-24Крушение Ан-24 в ПриамурьеРоссия
 
 
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