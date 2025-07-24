https://ria.ru/20250724/samolet-2031210974.html

Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:23:00+03:00

2025-07-24T17:23:00+03:00

2025-07-24T17:23:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

дальневосточная транспортная прокуратура

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала видео с места крушения Ан-24 в Амурской области. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало короткое видео, на котором видно, как посреди леса дымятся обломки самолета. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также опубликовала фото с места крушения, на одном снимке видна часть крыла самолета, вокруг – поваленные деревья. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта" Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта". 2025-07-24T17:23 true PT0M40S

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происшествия, амурская область, тында, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, россия