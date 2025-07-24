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СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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09:19 24.07.2025 (обновлено: 09:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031045663.html
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:19:00+03:00
2025-07-24T09:40:00+03:00
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе.Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html
амурская область
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе.
Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Росавиация и МЧС ведут поиски самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 09:24
 
ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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