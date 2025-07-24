https://ria.ru/20250724/samolet-2031045663.html

СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:19:00+03:00

2025-07-24T09:19:00+03:00

2025-07-24T09:40:00+03:00

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе.Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html

амурская область

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье