https://ria.ru/20250724/samolet-2031045663.html
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:19:00+03:00
2025-07-24T09:19:00+03:00
2025-07-24T09:40:00+03:00
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей, возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом... Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц )", - говорится в релизе.Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031046469.html
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
СК возбудил дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье