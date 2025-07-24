https://ria.ru/20250724/samolet-2031041915.html
На борту пропавшего самолета в Приамурье было 43 пассажира
На борту пропавшего самолета в Приамурье было 43 пассажира - РИА Новости, 24.07.2025
На борту пропавшего самолета в Приамурье было 43 пассажира
На борту самолета Ан-24, пропавшего с радаров на пути из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, среди которых пять детей, а также шесть членов экипажа, для... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:00:00+03:00
2025-07-24T09:00:00+03:00
2025-07-24T09:08:00+03:00
происшествия
благовещенск
ан-24
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На борту самолета Ан-24, пропавшего с радаров на пути из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, среди которых пять детей, а также шесть членов экипажа, для его поисков задействованы все необходимые силы и средства, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Ан-24 не вышел на связь в Амурской области."По сообщению оперативных служб, сегодня, пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, который летел из Благовещенска в Тынду. По предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", - написал Орлов в Telegram-канале.Глава Амурской области попросил не доверять непроверенной информации и пообещал сообщать о развитии ситуации на официальных площадках правительства области.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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происшествия, благовещенск, ан-24, амурская область, тында, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Благовещенск, Ан-24, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор)
На борту пропавшего самолета в Приамурье было 43 пассажира
На борту пропавшего с радаров самолета Ан-24 было 43 пассажира, включая 5 детей