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Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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08:48 24.07.2025 (обновлено: 09:14 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/samolet-2031041180.html
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье
Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:48:00+03:00
2025-07-24T09:14:00+03:00
тындинский район
амурская область
происшествия
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности."Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать… поедем туда тоже, как бы разбираться со всем этим мероприятием. В Тындинский район", - сказал собеседник агентству.В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолет АН-24 "Ангара" в нескольких километрах от тындинского аэропорта пропал с экранов и не вышел на связь. По данным экстренных служб, судно не прошло контрольную точку в 15 километрах от Тынды.Кроме того, в МЧС РФ отметили, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
тындинский район
амурская область
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тындинский район, амурская область, происшествия, ан-24
Тындинский район, Амурская область, Происшествия, Ан-24
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье

Спасатели отправились на поиски самолета Ан-24 в Тындинский район в Приамурье

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСамолет Ан-24
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Самолет Ан-24. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать… поедем туда тоже, как бы разбираться со всем этим мероприятием. В Тындинский район", - сказал собеседник агентству.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолет АН-24 "Ангара" в нескольких километрах от тындинского аэропорта пропал с экранов и не вышел на связь. По данным экстренных служб, судно не прошло контрольную точку в 15 километрах от Тынды.
Кроме того, в МЧС РФ отметили, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.
Самолет Ту-154 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
16 июля, 13:54
 
Тындинский районАмурская областьПроисшествияАн-24
 
 
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