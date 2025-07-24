https://ria.ru/20250724/samolet-2031041180.html

Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье

Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье

Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:48:00+03:00

2025-07-24T08:48:00+03:00

2025-07-24T09:14:00+03:00

тындинский район

амурская область

происшествия

ан-24

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности."Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать… поедем туда тоже, как бы разбираться со всем этим мероприятием. В Тындинский район", - сказал собеседник агентству.В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолет АН-24 "Ангара" в нескольких километрах от тындинского аэропорта пропал с экранов и не вышел на связь. По данным экстренных служб, судно не прошло контрольную точку в 15 километрах от Тынды.Кроме того, в МЧС РФ отметили, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

тындинский район

амурская область

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тындинский район, амурская область, происшествия, ан-24