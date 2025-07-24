https://ria.ru/20250724/samolet-2031041180.html
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье
Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:48:00+03:00
2025-07-24T08:48:00+03:00
2025-07-24T09:14:00+03:00
тындинский район
амурская область
происшествия
ан-24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности."Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать… поедем туда тоже, как бы разбираться со всем этим мероприятием. В Тындинский район", - сказал собеседник агентству.В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолет АН-24 "Ангара" в нескольких километрах от тындинского аэропорта пропал с экранов и не вышел на связь. По данным экстренных служб, судно не прошло контрольную точку в 15 километрах от Тынды.Кроме того, в МЧС РФ отметили, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
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тындинский район, амурская область, происшествия, ан-24
Тындинский район, Амурская область, Происшествия, Ан-24
Спасатели отправились на поиски самолета в Приамурье
Спасатели отправились на поиски самолета Ан-24 в Тындинский район в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области для поиска пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Сейчас все находятся в полной готовности, начинают выезжать… поедем туда тоже, как бы разбираться со всем этим мероприятием. В Тындинский район", - сказал собеседник агентству.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что самолет АН-24 "Ангара" в нескольких километрах от тындинского аэропорта пропал с экранов и не вышел на связь. По данным экстренных служб, судно не прошло контрольную точку в 15 километрах от Тынды.
Кроме того, в МЧС РФ отметили, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.