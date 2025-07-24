https://ria.ru/20250724/samolet-2031040979.html

В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь

В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь - РИА Новости, 24.07.2025

В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь

Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:43:00+03:00

2025-07-24T08:43:00+03:00

2025-07-24T09:08:00+03:00

амурская область

происшествия

ан-24

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту 42 пассажира. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

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амурская область, происшествия, ан-24, россия