https://ria.ru/20250724/samolet-2031040979.html
В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь
В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь - РИА Новости, 24.07.2025
В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь
Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:43:00+03:00
2025-07-24T08:43:00+03:00
2025-07-24T09:08:00+03:00
амурская область
происшествия
ан-24
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самолет Ан-24 с пассажирами не вышел на связь в Амурской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.По его словам, на борту 42 пассажира. Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
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амурская область, происшествия, ан-24, россия
Амурская область, Происшествия, Ан-24, Россия
В Приамурье самолет с 42 пассажирами не вышел на связь
В Тындинском районе Приамурья самолет Ан-24 с 42 пассажирами не вышел на связь