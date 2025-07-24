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В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР

В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР - РИА Новости, 24.07.2025

В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР

Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:51:00+03:00

2025-07-24T02:51:00+03:00

2025-07-24T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "В значительной степени дипломатия СССР — это сейчас дипломатия России, ведь наша страна — государство-продолжатель Советского Союза. Мы унаследовали от него постоянное членство в Совете Безопасности ООН, самый большой в мире ядерный арсенал, огромный опыт взаимодействия и с сильными мира сего, и с самыми малыми странами", - сказал Громыко. Он добавил, что Россия по международному праву и исходя из исторического развития несёт особую ответственность за мировую стабильность, международную безопасность. Ей не безразлично, что происходит в Европе, Азии, Африке, в западном полушарии. При всех различиях в эпохах мы видим большую преемственность с советским временем, добавил Громыко.

https://ria.ru/20250713/putin-2028851073.html

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ссср

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Дарья Буймова

россия, ссср, европа, алексей громыко, российская академия наук, оон, в мире