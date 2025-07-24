https://ria.ru/20250724/rossiya-2031020394.html
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР - РИА Новости, 24.07.2025
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:51:00+03:00
2025-07-24T02:51:00+03:00
2025-07-24T02:54:00+03:00
россия
ссср
европа
алексей громыко
российская академия наук
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "В значительной степени дипломатия СССР — это сейчас дипломатия России, ведь наша страна — государство-продолжатель Советского Союза. Мы унаследовали от него постоянное членство в Совете Безопасности ООН, самый большой в мире ядерный арсенал, огромный опыт взаимодействия и с сильными мира сего, и с самыми малыми странами", - сказал Громыко. Он добавил, что Россия по международному праву и исходя из исторического развития несёт особую ответственность за мировую стабильность, международную безопасность. Ей не безразлично, что происходит в Европе, Азии, Африке, в западном полушарии. При всех различиях в эпохах мы видим большую преемственность с советским временем, добавил Громыко.
https://ria.ru/20250713/putin-2028851073.html
россия
ссср
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, европа, алексей громыко, российская академия наук, оон, в мире
Россия, СССР, Европа, Алексей Громыко, Российская академия наук, ООН, В мире
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
Громыко: Россия следует дипломатическим принципам СССР на международной арене