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В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР - РИА Новости, 24.07.2025
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02:51 24.07.2025 (обновлено: 02:54 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031020394.html
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР - РИА Новости, 24.07.2025
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:51:00+03:00
2025-07-24T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "В значительной степени дипломатия СССР — это сейчас дипломатия России, ведь наша страна — государство-продолжатель Советского Союза. Мы унаследовали от него постоянное членство в Совете Безопасности ООН, самый большой в мире ядерный арсенал, огромный опыт взаимодействия и с сильными мира сего, и с самыми малыми странами", - сказал Громыко. Он добавил, что Россия по международному праву и исходя из исторического развития несёт особую ответственность за мировую стабильность, международную безопасность. Ей не безразлично, что происходит в Европе, Азии, Африке, в западном полушарии. При всех различиях в эпохах мы видим большую преемственность с советским временем, добавил Громыко.
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россия, ссср, европа, алексей громыко, российская академия наук, оон, в мире
Россия, СССР, Европа, Алексей Громыко, Российская академия наук, ООН, В мире
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР

Громыко: Россия следует дипломатическим принципам СССР на международной арене

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия, будучи государством-продолжателем СССР, следует его дипломатическим принципам на международной арене, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"В значительной степени дипломатия СССР — это сейчас дипломатия России, ведь наша страна — государство-продолжатель Советского Союза. Мы унаследовали от него постоянное членство в Совете Безопасности ООН, самый большой в мире ядерный арсенал, огромный опыт взаимодействия и с сильными мира сего, и с самыми малыми странами", - сказал Громыко.
Он добавил, что Россия по международному праву и исходя из исторического развития несёт особую ответственность за мировую стабильность, международную безопасность. Ей не безразлично, что происходит в Европе, Азии, Африке, в западном полушарии. При всех различиях в эпохах мы видим большую преемственность с советским временем, добавил Громыко.
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РоссияСССРЕвропаАлексей ГромыкоРоссийская академия наукООНВ мире
 
 
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