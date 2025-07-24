Рейтинг@Mail.ru
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 24.07.2025 (обновлено: 06:13 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/rossija-2031026324.html
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе
Россия в настоящее время больше похожа на традиционную Европу, чем остальные страны этого региона, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:19:00+03:00
2025-07-24T06:13:00+03:00
россия
европа
белоруссия
алексей громыко
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226102_0:34:3041:1745_1920x0_80_0_0_f41e060f65bd39b9c87cf4487427e61d.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в настоящее время больше похожа на традиционную Европу, чем остальные страны этого региона, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Сама Россия, не говоря уже о Белоруссии, во многом Европа. Значительная доля правды сегодня и в том, что Россия во многом больше Европа, чем ряд других стран этого региона, например касательно христианства и традиционных ценностей", - сказал Алексей Громыко.
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031020394.html
россия
европа
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741226102_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_07f8fa0d9edb71a2aa54ec96f28bcf38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, белоруссия, алексей громыко, российская академия наук, в мире
Россия, Европа, Белоруссия, Алексей Громыко, Российская академия наук, В мире
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе

Громыко: Россия во многом больше Европа, чем другие страны этого региона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Института Европы РАН Алексей Громыко
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в настоящее время больше похожа на традиционную Европу, чем остальные страны этого региона, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Сама Россия, не говоря уже о Белоруссии, во многом Европа. Значительная доля правды сегодня и в том, что Россия во многом больше Европа, чем ряд других стран этого региона, например касательно христианства и традиционных ценностей", - сказал Алексей Громыко.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Институте Европы заявили, что Россия продолжает политику СССР
Вчера, 02:51
 
РоссияЕвропаБелоруссияАлексей ГромыкоРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала