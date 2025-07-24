https://ria.ru/20250724/rossija-2031026324.html
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе
Россия в настоящее время больше похожа на традиционную Европу, чем остальные страны этого региона, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:19:00+03:00
2025-07-24T04:19:00+03:00
2025-07-24T06:13:00+03:00
россия
европа
белоруссия
алексей громыко
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в настоящее время больше похожа на традиционную Европу, чем остальные страны этого региона, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Сама Россия, не говоря уже о Белоруссии, во многом Европа. Значительная доля правды сегодня и в том, что Россия во многом больше Европа, чем ряд других стран этого региона, например касательно христианства и традиционных ценностей", - сказал Алексей Громыко.
https://ria.ru/20250724/rossiya-2031020394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, белоруссия, алексей громыко, российская академия наук, в мире
Россия, Европа, Белоруссия, Алексей Громыко, Российская академия наук, В мире
Ученый: Россия больше похожа на традиционную Европу, чем другие в регионе
Громыко: Россия во многом больше Европа, чем другие страны этого региона