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Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
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21:30 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031270171.html
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе
Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза – до 5370 в год, сообщил президенту РФ РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:30:00+03:00
2025-07-24T21:30:00+03:00
архангельская область
россия
санкт-петербург
александр цыбульский
владимир путин
общество
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза – до 5370 в год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. По его информации за пять лет для этого приобретено больше 1,3 тысячи единиц техники для медучреждений. "Если в 2020 году мы всего делали 3,8 тысячи высокотехнологичных операций на территории области, остальных отправляли в другие субъекты пациентов, то сейчас это уже 5370 (операций – ред.) - почти в два раза рост. То есть пациенту не надо переезжать в Санкт-Петербург, Москву, другие центры, мы все это делаем у себя. Мы активно развиваем трансплантологию", - сказал Цыбульский. Он уточнил, что в регионе проводятся в том числе операции по трансплантации почек, печени. "И в этом году еще начинаем трансплантацию сердца. Вот у нас запланирована первая операция. У нас, конечно, в этом смысле, хочу сказать, работают высококлассные медики. Это люди, которые творят чудеса", - добавил Цыбульский.
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архангельская область, россия, санкт-петербург, александр цыбульский, владимир путин, общество
Архангельская область, Россия, Санкт-Петербург, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Общество
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе

Число высокотехнологичных операций в Архангельской области выросло вдвое

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Цыбульский. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза – до 5370 в год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. По его информации за пять лет для этого приобретено больше 1,3 тысячи единиц техники для медучреждений.
"Если в 2020 году мы всего делали 3,8 тысячи высокотехнологичных операций на территории области, остальных отправляли в другие субъекты пациентов, то сейчас это уже 5370 (операций – ред.) - почти в два раза рост. То есть пациенту не надо переезжать в Санкт-Петербург, Москву, другие центры, мы все это делаем у себя. Мы активно развиваем трансплантологию", - сказал Цыбульский.
Он уточнил, что в регионе проводятся в том числе операции по трансплантации почек, печени.
"И в этом году еще начинаем трансплантацию сердца. Вот у нас запланирована первая операция. У нас, конечно, в этом смысле, хочу сказать, работают высококлассные медики. Это люди, которые творят чудеса", - добавил Цыбульский.
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