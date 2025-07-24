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Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 24.07.2025
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе
Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза – до 5370 в год, сообщил президенту РФ РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:30:00+03:00
2025-07-24T21:30:00+03:00
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Количество высокотехнологических операций, которые проводят в Архангельской области, с 2020 года выросло почти в два раза – до 5370 в год, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. Губернатор рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. По его информации за пять лет для этого приобретено больше 1,3 тысячи единиц техники для медучреждений. "Если в 2020 году мы всего делали 3,8 тысячи высокотехнологичных операций на территории области, остальных отправляли в другие субъекты пациентов, то сейчас это уже 5370 (операций – ред.) - почти в два раза рост. То есть пациенту не надо переезжать в Санкт-Петербург, Москву, другие центры, мы все это делаем у себя. Мы активно развиваем трансплантологию", - сказал Цыбульский. Он уточнил, что в регионе проводятся в том числе операции по трансплантации почек, печени. "И в этом году еще начинаем трансплантацию сердца. Вот у нас запланирована первая операция. У нас, конечно, в этом смысле, хочу сказать, работают высококлассные медики. Это люди, которые творят чудеса", - добавил Цыбульский.
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архангельская область, россия, санкт-петербург, александр цыбульский, владимир путин, общество
Архангельская область, Россия, Санкт-Петербург, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Общество
Цыбульский сообщил Путину о росте высокотехнологичных операций в регионе
Число высокотехнологичных операций в Архангельской области выросло вдвое