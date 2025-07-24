https://ria.ru/20250724/putin-2031255191.html
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря - РИА Новости, 24.07.2025
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря
Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:07:00+03:00
2025-07-24T20:07:00+03:00
2025-07-24T20:07:00+03:00
общество
россия
елена ямпольская
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021129441_0:0:2184:1230_1920x0_80_0_0_dff12178cb8abf6bd652036a38afcc06.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. Ямпольская в начале июня в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России попросила главу государства обратиться к каждому первокласснику на первой странице будущего букваря из единой государственной линейки учебников. "Владимир Владимирович подготовил это обращение… Мы просили именно для букваря, потому что первый учебник, который берет в руки малыш, - это букварь. И мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", - сказала Ямпольская.
https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2025004352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021129441_345:0:2184:1379_1920x0_80_0_0_f1f19402a32127c7f09245d7f52ac184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена ямпольская, владимир путин
Общество, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря
Ямпольская: Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря