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Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря - РИА Новости, 24.07.2025
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20:07 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031255191.html
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря - РИА Новости, 24.07.2025
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря
Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:07:00+03:00
2025-07-24T20:07:00+03:00
общество
россия
елена ямпольская
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. Ямпольская в начале июня в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России попросила главу государства обратиться к каждому первокласснику на первой странице будущего букваря из единой государственной линейки учебников. "Владимир Владимирович подготовил это обращение… Мы просили именно для букваря, потому что первый учебник, который берет в руки малыш, - это букварь. И мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", - сказала Ямпольская.
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общество, россия, елена ямпольская, владимир путин
Общество, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря

Ямпольская: Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская демонстрирует проект нового букваря
Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская демонстрирует проект нового букваря - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская демонстрирует проект нового букваря. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская.
Ямпольская в начале июня в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России попросила главу государства обратиться к каждому первокласснику на первой странице будущего букваря из единой государственной линейки учебников.
"Владимир Владимирович подготовил это обращение… Мы просили именно для букваря, потому что первый учебник, который берет в руки малыш, - это букварь. И мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", - сказала Ямпольская.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
24 июня, 08:08
 
ОбществоРоссияЕлена ЯмпольскаяВладимир Путин
 
 
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