https://ria.ru/20250724/putin-2031255191.html

Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря

Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря - РИА Новости, 24.07.2025

Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря

Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:07:00+03:00

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2025-07-24T20:07:00+03:00

общество

россия

елена ямпольская

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская. Ямпольская в начале июня в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России попросила главу государства обратиться к каждому первокласснику на первой странице будущего букваря из единой государственной линейки учебников. "Владимир Владимирович подготовил это обращение… Мы просили именно для букваря, потому что первый учебник, который берет в руки малыш, - это букварь. И мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России", - сказала Ямпольская.

https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2025004352.html

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общество, россия, елена ямпольская, владимир путин