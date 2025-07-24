https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html

Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана

Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2025

Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:42:00+03:00

2025-07-24T11:42:00+03:00

2025-07-24T15:35:00+03:00

узбекистан

россия

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владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие", — говорится в сообщении.Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметили в Кремле. Ранее он направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил его вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества.В заключение он пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Мирзиёеву в четверг исполнилось 67 лет. В должность президента он вступил 14 декабря 2016 года. До этого исполнял обязанности главы республики после смерти Ислама Каримова, который занимал этот пост с 1991 года.

https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html

https://ria.ru/20230710/mirzieev-1882818850.html

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узбекистан, россия, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев