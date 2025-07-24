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Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2025
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11:42 24.07.2025 (обновлено: 15:35 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html
Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана
Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана - РИА Новости, 24.07.2025
Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:42:00+03:00
2025-07-24T15:35:00+03:00
узбекистан
россия
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие", — говорится в сообщении.Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметили в Кремле. Ранее он направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил его вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества.В заключение он пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.Мирзиёеву в четверг исполнилось 67 лет. В должность президента он вступил 14 декабря 2016 года. До этого исполнял обязанности главы республики после смерти Ислама Каримова, который занимал этот пост с 1991 года.
https://ria.ru/20250509/uzbekistan-2015395040.html
https://ria.ru/20230710/mirzieev-1882818850.html
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узбекистан, россия, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин отметил высокий уровень союзничества России и Узбекистана

Путин с Мирзиёевым отметили высокий уровень союзничества России и Узбекистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие", — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, 27 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
9 мая, 03:02
Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметили в Кремле. Ранее он направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил его вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества.
В заключение он пожелал главе Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Мирзиёеву в четверг исполнилось 67 лет. В должность президента он вступил 14 декабря 2016 года. До этого исполнял обязанности главы республики после смерти Ислама Каримова, который занимал этот пост с 1991 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Биография Шавката Мирзиеева
10 июля 2023, 10:41
 
УзбекистанРоссияВ миреВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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