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Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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11:13 24.07.2025 (обновлено: 11:19 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031080073.html
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:13:00+03:00
2025-07-24T11:19:00+03:00
происшествия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
тында
дмитрий песков
россия
амурская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал с радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Естественно, ему доложено об этом", - сказал Песков."Он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб", - добавил он.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html
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происшествия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, тында, дмитрий песков, россия, амурская область, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Тында, Дмитрий Песков, Россия, Амурская область, Крушение Ан-24 в Приамурье
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье

Песков: Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал с радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
"Естественно, ему доложено об этом", - сказал Песков.
"Он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб", - добавил он.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
СК комплексно изучит все обстоятельства крушения Ан-24 под Тындой
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ПроисшествияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24ТындаДмитрий ПесковРоссияАмурская областьКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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