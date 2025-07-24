https://ria.ru/20250724/putin-2031080073.html

Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье

Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:13:00+03:00

2025-07-24T11:13:00+03:00

2025-07-24T11:19:00+03:00

происшествия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

тында

дмитрий песков

россия

амурская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал с радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Естественно, ему доложено об этом", - сказал Песков."Он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб", - добавил он.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html

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происшествия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, тында, дмитрий песков, россия, амурская область, крушение ан-24 в приамурье