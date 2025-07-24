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Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:13:00+03:00
2025-07-24T11:13:00+03:00
2025-07-24T11:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал с радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет."Естественно, ему доложено об этом", - сказал Песков."Он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб", - добавил он.
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Происшествия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Тында, Дмитрий Песков, Россия, Амурская область, Крушение Ан-24 в Приамурье
Путину доложили о крушении Ан-24 в Приамурье
Песков: Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Приамурье