https://ria.ru/20250724/putin--2031214002.html
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24
Президент России Владимир Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота объявил минуту молчания по погибшим в результате крушения... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:33:00+03:00
2025-07-24T17:33:00+03:00
2025-07-24T17:48:00+03:00
ан-24
россия
амурская область
тында
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота объявил минуту молчания по погибшим в результате крушения самолета в Приамурье.Перед началом работы он напомнил, что в четверг в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, в результате которого погибли десятки человек."Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин и почтил память погибших минутой молчания.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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Минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Амурской области на совещании в Северодвинске
Совещание по развитию подводных сил ВМФ началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Амурской области
2025-07-24T17:33
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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта"
Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта".
2025-07-24T17:33
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ан-24, россия, амурская область, тында, владимир путин, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Ан-24, Россия, Амурская область, Тында, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24 в Приамурье
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота объявил минуту молчания по погибшим в результате крушения самолета в Приамурье.
Перед началом работы он напомнил, что в четверг в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, в результате которого погибли десятки человек.
"Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин и почтил память погибших минутой молчания.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.