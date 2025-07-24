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Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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17:26 24.07.2025 (обновлено: 17:28 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin--2031212038.html
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:26:00+03:00
2025-07-24T17:28:00+03:00
амурская область
владимир путин
россия
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области."Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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амурская область
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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта"
Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта".
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амурская область, владимир путин, россия, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Владимир Путин, Россия, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области.
"Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
Амурская областьВладимир ПутинРоссияТындаВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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