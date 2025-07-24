https://ria.ru/20250724/putin--2031212038.html

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:26:00+03:00

2025-07-24T17:26:00+03:00

2025-07-24T17:28:00+03:00

амурская область

владимир путин

россия

тында

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области."Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

россия

тында

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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта" Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта". 2025-07-24T17:26 true PT0M40S

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амурская область, владимир путин, россия, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье