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Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:26:00+03:00
2025-07-24T17:26:00+03:00
2025-07-24T17:28:00+03:00
амурская область
владимир путин
россия
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области."Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе", - сказал Путин в начале совещания на тему развития подводного военно-морского флота.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта"
Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта".
2025-07-24T17:26
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амурская область, владимир путин, россия, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Владимир Путин, Россия, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-24
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-24