Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на катамаранах, лодках и оздоровление в прибрежных санаториях. Главный плюс — к таким водоемам большинству россиян добраться проще и быстрее. Где найти самые популярные курорты, чем заняться после купания и во сколько обойдутся каникулы в конце июля – в материале РИА Новости.Альтернатива морюИнтерес к отдыху на озерах традиционно растет. Турпоток делится на две части: те, кто едет на местные пляжи на машине в выходные и те, кто совмещает отпуск у воды с другим видом отдыха — например, оздоровлением в санатории или рыболовным туром.В этом году рост спроса можно объяснить также оттоком туристов с черноморского побережья из-за проблем с пляжами Анапы. Да и цены на привычные турецкие курорты сильно кусаются.При этом отдых на российских озерах тоже подорожал, за год — на 20-30 процентов, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Зато, выбрав каникулы в своем регионе, можно сэкономить на дороге.Наибольшим спросом пользуется озерный отдых на Байкале, Селигере, Банном, Тургояке, Яровом. Традиционно востребованы водоемы Карелии и пляжи на Волге, отмечают эксперты.Байкал (Иркутская область и Бурятия)"Интерес к поездкам на Байкал за год вырос на 21 процент. Туда отправилась часть туристов, отказавшихся от визита на черноморские курорты", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста". Обычно такое путешествие включает еще и большую экскурсионную программу."Путешествие начинается в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем туристы переезжают к "воротам Байкала" — в поселок Листвянку. Совершив прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, группа возвращается в Иркутск. Далее отдых продолжается на берегу Байкала, на острове Ольхон или Малом море", — объяснила PR-директор компании Дарья Домостроева.Вода прогревается до 18 градусов, причем лишь в период с середины июля до середины августа, говорят эксперты. Стоимость такого тура — от 35 тысяч рублей на персону без учета дороги.Селигер (Тверская область)У впервые приезжающих на Селигер в Тверскую область туристов возникает ощущение, что они на морском побережье: кругом вода, пляжи, музыка, развлечения.Это озеро еще с советских времен считалось самым доступным местом для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Тут много пансионатов, турбаз, домов отдыха с сервисом и без."Отдых на Селигере пользуется стабильно высоким спросом. Уже весной ощущался дефицит мест на лето. Сейчас доступны для размещения в основном объекты высокого ценового сегмента — примерно от 83 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием", — рассказали в "Алеан".Ладожское озеро (Карелия)Традиционно высокий интерес летом к карельским базам отдыха, эко-отелям, глэмпингам, говорят в "Алеан". Многие места размещения предполагают уединенный отдых, рыбалку, прогулки на природе, посещение банных комплексов. Дефицит мест есть, но, тем не менее, еще можно найти номера эконом-сегмента с завтраками от 29 тысяч рублей за неделю.Туристы едут на Ладожское озеро, где много путешествуют на лодках, катерах и яхтах. Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.Также путешествующие по Карелии охотно бронируют гостевые дома и базы отдыха на Онежском озере, Янисъярви, Укшозере.Банное (Башкирия)Второе название озера Банное — Якты-Куль — в переводе с башкирского означает "светлое". А привычное нам название связывают с именем Емельяна Пугачева. Легенда гласит, что в 1774 году его войско останавливалось на берегу на банный день.Сейчас большинство туристов совмещает здесь пляжный отдых с походом в горы. Недалеко от водоема — горнолыжный комплекс "Банное". В летнее время доступна канатная дорога, детский веревочный городок, картинг, пейнтбол. Также на озере расположен санаторий "Якты-Куль", пользующийся высоким спросом.Цены на проживание — от 25 тысяч рублей на семь ночей с завтраками на двоих, подсчитали в "Алеан".Тургояк (Челябинская область)Тургояк называют самым чистым водоемом Южного Урала. Озеро холодное, вода редко теплее 20 градусов. Зато чистая: Тургояк наполняется не только шестью реками, но и многочисленными родниками. Вода по качеству приближена к байкальской, дно видно даже на большой глубине.Отдыхающим доступны водные развлечения — прокат лодок, катамаранов, рыбалка, экскурсии к местным достопримечательностям. Например — поездка на Остров Веры, где сохранились древние мегалиты, или подъем на горы Липовая, Лысая и Заозерный хребет. Их высота — более полукилометра, с каждой открывается панорамный вид на Тургояк.Еще на озере располагается термальный курорт сети "Баден-Баден" с открытым подогреваемым бассейном.Отдых на озере бронируют заранее. Сейчас можно найти домик по цене от 39 тысяч рублей на семь ночей без питания на двоих.Большое Яровое (Алтайский край)По составу вода в Большом Яровом напоминает ту, что в Мертвом море, — она чистая, соленая и целебная. Раствор солей близок к тем, что составляют рапу Сакского озера в Крыму и Тамбуканского — в Кавминводах.Отдых на озере чаще всего выбирают жители Сибири, что неудивительно: расстояние от Москвы и Петербурга — больше трех тысяч километров.На берегу водоема — обустроенный пляжный комплекс длиной почти три километра. Пляжи — "Причалы", и каждый предлагает что-то особенное. "Для вечеринок — "Причал 22". Для семейного отдыха — "Причал 42". Для романтиков — "Причал 55" с палатками под звездами", — рассказывают в "Алеан". Также здесь расположился самый большой в Сибири аквапарк "Лава". На озере есть все для отдыха: купание в соленой воде, прогулки на пароме, целебные грязи и рапа, множество развлечений — здесь проводят фестивали, концерты, детские праздники.Большой спрос — на оздоровление в санатории "Химик", где процедуры с рапой и грязями сочетают с современными методиками, добавляют в "Алеан".Номерной фонд курорта — в основном небольшие отели. Цены на проживание — от 28 тысяч рублей на двоих без питания на неделю.
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Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Байкал, Республика Карелия, Яровое, Интурист, Емельян Пугачев, куда поехать, куда можно лететь, озера, Ладожское озеро, Онежское озеро, отдых в России, Селигер, Республика Башкортостан, Иркутская область, Тверская область, Челябинская область, Алтайский край
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера
"Интурист": стоимость недельного отдыха на Байкале начинается от 35 тысяч рублей
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на катамаранах, лодках и оздоровление в прибрежных санаториях. Главный плюс — к таким водоемам большинству россиян добраться проще и быстрее. Где найти самые популярные курорты, чем заняться после купания и во сколько обойдутся каникулы в конце июля – в материале РИА Новости.
Альтернатива морю
Интерес к отдыху на озерах традиционно растет. Турпоток делится на две части: те, кто едет на местные пляжи на машине в выходные и те, кто совмещает отпуск у воды с другим видом отдыха — например, оздоровлением в санатории или рыболовным туром.
В этом году рост спроса можно объяснить также оттоком туристов с черноморского побережья из-за проблем с пляжами Анапы. Да и цены на привычные турецкие курорты сильно кусаются.
При этом отдых на российских озерах тоже подорожал, за год — на 20-30 процентов, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Зато, выбрав каникулы в своем регионе, можно сэкономить на дороге.
Наибольшим спросом пользуется озерный отдых на Байкале, Селигере, Банном, Тургояке, Яровом. Традиционно востребованы водоемы Карелии и пляжи на Волге, отмечают эксперты.
Байкал (Иркутская область и Бурятия)
"Интерес к поездкам на Байкал за год вырос на 21 процент. Туда отправилась часть туристов, отказавшихся от визита на черноморские курорты", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста". Обычно такое путешествие включает еще и большую экскурсионную программу.
"Путешествие начинается в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем туристы переезжают к "воротам Байкала" — в поселок Листвянку. Совершив прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, группа возвращается в Иркутск. Далее отдых продолжается на берегу Байкала, на острове Ольхон или Малом море", — объяснила PR-директор компании Дарья Домостроева.
"Отдых на Селигере пользуется стабильно высоким спросом. Уже весной ощущался дефицит мест на лето. Сейчас доступны для размещения в основном объекты высокого ценового сегмента — примерно от 83 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием", — рассказали в "Алеан".
Ладожское озеро (Карелия)
Традиционно высокий интерес летом к карельским базам отдыха, эко-отелям, глэмпингам, говорят в "Алеан". Многие места размещения предполагают уединенный отдых, рыбалку, прогулки на природе, посещение банных комплексов.
Дефицит мест есть, но, тем не менее, еще можно найти номера эконом-сегмента с завтраками от 29 тысяч рублей за неделю.
Туристы едут на Ладожское озеро, где много путешествуют на лодках, катерах и яхтах. Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.
Также путешествующие по Карелии охотно бронируют гостевые дома и базы отдыха на Онежском озере, Янисъярви, Укшозере.
Банное (Башкирия)
Второе название озера Банное — Якты-Куль — в переводе с башкирского означает "светлое". А привычное нам название связывают с именем Емельяна Пугачева. Легенда гласит, что в 1774 году его войско останавливалось на берегу на банный день.
Сейчас большинство туристов совмещает здесь пляжный отдых с походом в горы. Недалеко от водоема — горнолыжный комплекс "Банное". В летнее время доступна канатная дорога, детский веревочный городок, картинг, пейнтбол. Также на озере расположен санаторий "Якты-Куль", пользующийся высоким спросом.
Цены на проживание — от 25 тысяч рублей на семь ночей с завтраками на двоих, подсчитали в "Алеан".
Тургояк (Челябинская область)
Тургояк называют самым чистым водоемом Южного Урала. Озеро холодное, вода редко теплее 20 градусов. Зато чистая: Тургояк наполняется не только шестью реками, но и многочисленными родниками. Вода по качеству приближена к байкальской, дно видно даже на большой глубине.
Отдыхающим доступны водные развлечения — прокат лодок, катамаранов, рыбалка, экскурсии к местным достопримечательностям. Например — поездка на Остров Веры, где сохранились древние мегалиты, или подъем на горы Липовая, Лысая и Заозерный хребет. Их высота — более полукилометра, с каждой открывается панорамный вид на Тургояк.
Еще на озере располагается термальный курорт сети "Баден-Баден" с открытым подогреваемым бассейном.
Отдых на озере бронируют заранее. Сейчас можно найти домик по цене от 39 тысяч рублей на семь ночей без питания на двоих.
Большое Яровое (Алтайский край)
По составу вода в Большом Яровом напоминает ту, что в Мертвом море, — она чистая, соленая и целебная. Раствор солей близок к тем, что составляют рапу Сакского озера в Крыму и Тамбуканского — в Кавминводах.
Отдых на озере чаще всего выбирают жители Сибири, что неудивительно: расстояние от Москвы и Петербурга — больше трех тысяч километров.
На берегу водоема — обустроенный пляжный комплекс длиной почти три километра. Пляжи — "Причалы", и каждый предлагает что-то особенное. "Для вечеринок — "Причал 22". Для семейного отдыха — "Причал 42". Для романтиков — "Причал 55" с палатками под звездами", — рассказывают в "Алеан". Также здесь расположился самый большой в Сибири аквапарк "Лава".
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