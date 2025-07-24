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Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера - РИА Новости, 24.07.2025
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Туризм
 
08:00 24.07.2025 (обновлено: 08:03 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/puteshestviya-2030045984.html
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера - РИА Новости, 24.07.2025
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера
Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:00:00+03:00
2025-07-24T08:03:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
байкал
республика карелия
яровое
интурист
емельян пугачев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на катамаранах, лодках и оздоровление в прибрежных санаториях. Главный плюс — к таким водоемам большинству россиян добраться проще и быстрее. Где найти самые популярные курорты, чем заняться после купания и во сколько обойдутся каникулы в конце июля – в материале РИА Новости.Альтернатива морюИнтерес к отдыху на озерах традиционно растет. Турпоток делится на две части: те, кто едет на местные пляжи на машине в выходные и те, кто совмещает отпуск у воды с другим видом отдыха — например, оздоровлением в санатории или рыболовным туром.В этом году рост спроса можно объяснить также оттоком туристов с черноморского побережья из-за проблем с пляжами Анапы. Да и цены на привычные турецкие курорты сильно кусаются.При этом отдых на российских озерах тоже подорожал, за год — на 20-30 процентов, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Зато, выбрав каникулы в своем регионе, можно сэкономить на дороге.Наибольшим спросом пользуется озерный отдых на Байкале, Селигере, Банном, Тургояке, Яровом. Традиционно востребованы водоемы Карелии и пляжи на Волге, отмечают эксперты.Байкал (Иркутская область и Бурятия)"Интерес к поездкам на Байкал за год вырос на 21 процент. Туда отправилась часть туристов, отказавшихся от визита на черноморские курорты", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста". Обычно такое путешествие включает еще и большую экскурсионную программу."Путешествие начинается в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем туристы переезжают к "воротам Байкала" — в поселок Листвянку. Совершив прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, группа возвращается в Иркутск. Далее отдых продолжается на берегу Байкала, на острове Ольхон или Малом море", — объяснила PR-директор компании Дарья Домостроева.Вода прогревается до 18 градусов, причем лишь в период с середины июля до середины августа, говорят эксперты. Стоимость такого тура — от 35 тысяч рублей на персону без учета дороги.Селигер (Тверская область)У впервые приезжающих на Селигер в Тверскую область туристов возникает ощущение, что они на морском побережье: кругом вода, пляжи, музыка, развлечения.Это озеро еще с советских времен считалось самым доступным местом для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Тут много пансионатов, турбаз, домов отдыха с сервисом и без."Отдых на Селигере пользуется стабильно высоким спросом. Уже весной ощущался дефицит мест на лето. Сейчас доступны для размещения в основном объекты высокого ценового сегмента — примерно от 83 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием", — рассказали в "Алеан".Ладожское озеро (Карелия)Традиционно высокий интерес летом к карельским базам отдыха, эко-отелям, глэмпингам, говорят в "Алеан". Многие места размещения предполагают уединенный отдых, рыбалку, прогулки на природе, посещение банных комплексов. Дефицит мест есть, но, тем не менее, еще можно найти номера эконом-сегмента с завтраками от 29 тысяч рублей за неделю.Туристы едут на Ладожское озеро, где много путешествуют на лодках, катерах и яхтах. Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.Также путешествующие по Карелии охотно бронируют гостевые дома и базы отдыха на Онежском озере, Янисъярви, Укшозере.Банное (Башкирия)Второе название озера Банное — Якты-Куль — в переводе с башкирского означает "светлое". А привычное нам название связывают с именем Емельяна Пугачева. Легенда гласит, что в 1774 году его войско останавливалось на берегу на банный день.Сейчас большинство туристов совмещает здесь пляжный отдых с походом в горы. Недалеко от водоема — горнолыжный комплекс "Банное". В летнее время доступна канатная дорога, детский веревочный городок, картинг, пейнтбол. Также на озере расположен санаторий "Якты-Куль", пользующийся высоким спросом.Цены на проживание — от 25 тысяч рублей на семь ночей с завтраками на двоих, подсчитали в "Алеан".Тургояк (Челябинская область)Тургояк называют самым чистым водоемом Южного Урала. Озеро холодное, вода редко теплее 20 градусов. Зато чистая: Тургояк наполняется не только шестью реками, но и многочисленными родниками. Вода по качеству приближена к байкальской, дно видно даже на большой глубине.Отдыхающим доступны водные развлечения — прокат лодок, катамаранов, рыбалка, экскурсии к местным достопримечательностям. Например — поездка на Остров Веры, где сохранились древние мегалиты, или подъем на горы Липовая, Лысая и Заозерный хребет. Их высота — более полукилометра, с каждой открывается панорамный вид на Тургояк.Еще на озере располагается термальный курорт сети "Баден-Баден" с открытым подогреваемым бассейном.Отдых на озере бронируют заранее. Сейчас можно найти домик по цене от 39 тысяч рублей на семь ночей без питания на двоих.Большое Яровое (Алтайский край)По составу вода в Большом Яровом напоминает ту, что в Мертвом море, — она чистая, соленая и целебная. Раствор солей близок к тем, что составляют рапу Сакского озера в Крыму и Тамбуканского — в Кавминводах.Отдых на озере чаще всего выбирают жители Сибири, что неудивительно: расстояние от Москвы и Петербурга — больше трех тысяч километров.На берегу водоема — обустроенный пляжный комплекс длиной почти три километра. Пляжи — "Причалы", и каждый предлагает что-то особенное. "Для вечеринок — "Причал 22". Для семейного отдыха — "Причал 42". Для романтиков — "Причал 55" с палатками под звездами", — рассказывают в "Алеан". Также здесь расположился самый большой в Сибири аквапарк "Лава". На озере есть все для отдыха: купание в соленой воде, прогулки на пароме, целебные грязи и рапа, множество развлечений — здесь проводят фестивали, концерты, детские праздники.Большой спрос — на оздоровление в санатории "Химик", где процедуры с рапой и грязями сочетают с современными методиками, добавляют в "Алеан".Номерной фонд курорта — в основном небольшие отели. Цены на проживание — от 28 тысяч рублей на двоих без питания на неделю.
https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html
https://ria.ru/20230329/ozera-1861282209.html
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Мария Селиванова
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туризм, туризм-важное, байкал, республика карелия, яровое, интурист, емельян пугачев, куда поехать, куда можно лететь, озера, ладожское озеро, онежское озеро, отдых в россии, селигер, республика башкортостан, иркутская область, тверская область, челябинская область, алтайский край
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Байкал, Республика Карелия, Яровое, Интурист, Емельян Пугачев, куда поехать, куда можно лететь, озера, Ладожское озеро, Онежское озеро, отдых в России, Селигер, Республика Башкортостан, Иркутская область, Тверская область, Челябинская область, Алтайский край
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера

"Интурист": стоимость недельного отдыха на Байкале начинается от 35 тысяч рублей

© Getty Images / format35Девушка у реки
Девушка у реки - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / format35
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на катамаранах, лодках и оздоровление в прибрежных санаториях. Главный плюс — к таким водоемам большинству россиян добраться проще и быстрее. Где найти самые популярные курорты, чем заняться после купания и во сколько обойдутся каникулы в конце июля – в материале РИА Новости.

Альтернатива морю

Интерес к отдыху на озерах традиционно растет. Турпоток делится на две части: те, кто едет на местные пляжи на машине в выходные и те, кто совмещает отпуск у воды с другим видом отдыха — например, оздоровлением в санатории или рыболовным туром.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОзеро Янисъярви
Озеро Янисъярви - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Озеро Янисъярви
В этом году рост спроса можно объяснить также оттоком туристов с черноморского побережья из-за проблем с пляжами Анапы. Да и цены на привычные турецкие курорты сильно кусаются.
При этом отдых на российских озерах тоже подорожал, за год — на 20-30 процентов, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Зато, выбрав каникулы в своем регионе, можно сэкономить на дороге.
© Getty Images / rbkomarОнежское озеро
Онежское озеро - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / rbkomar
Онежское озеро
Наибольшим спросом пользуется озерный отдых на Байкале, Селигере, Банном, Тургояке, Яровом. Традиционно востребованы водоемы Карелии и пляжи на Волге, отмечают эксперты.

Байкал (Иркутская область и Бурятия)

"Интерес к поездкам на Байкал за год вырос на 21 процент. Туда отправилась часть туристов, отказавшихся от визита на черноморские курорты", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста". Обычно такое путешествие включает еще и большую экскурсионную программу.
© Getty Images / Alexey AvdeevОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Alexey Avdeev
Озеро Байкал
"Путешествие начинается в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем туристы переезжают к "воротам Байкала" — в поселок Листвянку. Совершив прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, группа возвращается в Иркутск. Далее отдых продолжается на берегу Байкала, на острове Ольхон или Малом море", — объяснила PR-директор компании Дарья Домостроева.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Паровоз экскурсионного состава на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал.

Паровоз экскурсионного состава на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) - участка Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

Паровоз экскурсионного состава на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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1 из 5
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкВелосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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2 из 5
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкВид на Сарайский пляж с мыса Бурхан на озере Байкал.
Вид на Сарайский пляж с мыса Бурхан на озере Байкал
Вид на Сарайский пляж с мыса Бурхан на озере Байкал.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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3 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Люди фотографируются на берегу озера Байкал в Республике Бурятия.

Люди фотографируются на берегу озера Байкал в республике Бурятия

Люди фотографируются на берегу озера Байкал в Республике Бурятия.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги на берегу озера Байкал.

Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на КБЖД

Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги на берегу озера Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Паровоз экскурсионного состава на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
1 из 5
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
2 из 5
Вид на Сарайский пляж с мыса Бурхан на озере Байкал.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Люди фотографируются на берегу озера Байкал в Республике Бурятия.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Скала Откол вдоль маршрута экскурсионного поезда на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — участке Восточно-Сибирской железной дороги на берегу озера Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
5 из 5
Вода прогревается до 18 градусов, причем лишь в период с середины июля до середины августа, говорят эксперты. Стоимость такого тура — от 35 тысяч рублей на персону без учета дороги.

Селигер (Тверская область)

У впервые приезжающих на Селигер в Тверскую область туристов возникает ощущение, что они на морском побережье: кругом вода, пляжи, музыка, развлечения.
© Getty Images / Mik122Нило-Столбенсий монастырь на озере Селигер
Нило-Столбенсий монастырь на озере Селигер - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Mik122
Нило-Столбенсий монастырь на озере Селигер
Это озеро еще с советских времен считалось самым доступным местом для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Тут много пансионатов, турбаз, домов отдыха с сервисом и без.
Нило-Столобенская пустынь, вид с озера - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вернуться к истокам: зачем ехать на озеро Селигер
7 ноября 2020, 08:00
"Отдых на Селигере пользуется стабильно высоким спросом. Уже весной ощущался дефицит мест на лето. Сейчас доступны для размещения в основном объекты высокого ценового сегмента — примерно от 83 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием", — рассказали в "Алеан".

Ладожское озеро (Карелия)

Традиционно высокий интерес летом к карельским базам отдыха, эко-отелям, глэмпингам, говорят в "Алеан". Многие места размещения предполагают уединенный отдых, рыбалку, прогулки на природе, посещение банных комплексов.
© Getty Images / ESOlexЛадожское озеро
Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / ESOlex
Ладожское озеро
Дефицит мест есть, но, тем не менее, еще можно найти номера эконом-сегмента с завтраками от 29 тысяч рублей за неделю.
Туристы едут на Ладожское озеро, где много путешествуют на лодках, катерах и яхтах. Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.
Турбаза Ламберг на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами
29 марта 2023, 02:08
Также путешествующие по Карелии охотно бронируют гостевые дома и базы отдыха на Онежском озере, Янисъярви, Укшозере.

Банное (Башкирия)

Второе название озера Банное — Якты-Куль — в переводе с башкирского означает "светлое". А привычное нам название связывают с именем Емельяна Пугачева. Легенда гласит, что в 1774 году его войско останавливалось на берегу на банный день.
CC BY-SA 4.0 / Strannik1225 / Вид на озеро со стороны санатория «Якты-Куль»Озеро Банное
Озеро Банное - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Strannik1225 / Вид на озеро со стороны санатория «Якты-Куль»
Озеро Банное
Сейчас большинство туристов совмещает здесь пляжный отдых с походом в горы. Недалеко от водоема — горнолыжный комплекс "Банное". В летнее время доступна канатная дорога, детский веревочный городок, картинг, пейнтбол. Также на озере расположен санаторий "Якты-Куль", пользующийся высоким спросом.
Цены на проживание — от 25 тысяч рублей на семь ночей с завтраками на двоих, подсчитали в "Алеан".

Тургояк (Челябинская область)

Тургояк называют самым чистым водоемом Южного Урала. Озеро холодное, вода редко теплее 20 градусов. Зато чистая: Тургояк наполняется не только шестью реками, но и многочисленными родниками. Вода по качеству приближена к байкальской, дно видно даже на большой глубине.
© Getty Images / Olga_GavrilovaОзеро Тургояк
Озеро Тургояк - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Olga_Gavrilova
Озеро Тургояк
Отдыхающим доступны водные развлечения — прокат лодок, катамаранов, рыбалка, экскурсии к местным достопримечательностям. Например — поездка на Остров Веры, где сохранились древние мегалиты, или подъем на горы Липовая, Лысая и Заозерный хребет. Их высота — более полукилометра, с каждой открывается панорамный вид на Тургояк.

Еще на озере располагается термальный курорт сети "Баден-Баден" с открытым подогреваемым бассейном.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди загорают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Люди загорают на берегу озера Тургояк в Челябинской области
Люди загорают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛюди на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Люди на берегу озера Тургояк в Челябинской области
Люди на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМужчина плывет на сап-борде по озеру Тургояк в Челябинской области.
Мужчина плывет на сап-борде по озеру Тургояк в Челябинской области
Мужчина плывет на сап-борде по озеру Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушки отдыхают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Девушки отдыхают на берегу озера Тургояк в Челябинской области
Девушки отдыхают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Люди загорают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
1 из 4
Люди на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 4
Мужчина плывет на сап-борде по озеру Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Девушки отдыхают на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Отдых на озере бронируют заранее. Сейчас можно найти домик по цене от 39 тысяч рублей на семь ночей без питания на двоих.

Большое Яровое (Алтайский край)

По составу вода в Большом Яровом напоминает ту, что в Мертвом море, — она чистая, соленая и целебная. Раствор солей близок к тем, что составляют рапу Сакского озера в Крыму и Тамбуканского — в Кавминводах.
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаЯровое. Самая удобная поза для купания в озере
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Отдых на озере чаще всего выбирают жители Сибири, что неудивительно: расстояние от Москвы и Петербурга — больше трех тысяч километров.
На берегу водоема — обустроенный пляжный комплекс длиной почти три километра. Пляжи — "Причалы", и каждый предлагает что-то особенное. "Для вечеринок — "Причал 22". Для семейного отдыха — "Причал 42". Для романтиков — "Причал 55" с палатками под звездами", — рассказывают в "Алеан". Также здесь расположился самый большой в Сибири аквапарк "Лава".
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаБольшое Яровое .Пляж озера в час пик
Пляж озера в час пик
Большое Яровое .Пляж озера в час пик
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
1 из 4
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаБольшое Яровое. Лечебная грязь озера
Яровое. Лечебная грязь озера
Большое Яровое. Лечебная грязь озера
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
2 из 4
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаОзеро Большое Яровое
Озеро Большое Яровое
Озеро Большое Яровое
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
3 из 4
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаОзеро Большое Яровое во время ветра
Озеро Большое Яровое во время ветра
Озеро Большое Яровое во время ветра
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
4 из 4
Большое Яровое .Пляж озера в час пик
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
1 из 4
Большое Яровое. Лечебная грязь озера
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
2 из 4
Озеро Большое Яровое
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
3 из 4
Озеро Большое Яровое во время ветра
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
4 из 4
На озере есть все для отдыха: купание в соленой воде, прогулки на пароме, целебные грязи и рапа, множество развлечений — здесь проводят фестивали, концерты, детские праздники.
Большой спрос — на оздоровление в санатории "Химик", где процедуры с рапой и грязями сочетают с современными методиками, добавляют в "Алеан".
Номерной фонд курорта — в основном небольшие отели. Цены на проживание — от 28 тысяч рублей на двоих без питания на неделю.
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе Сочи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Отдых на Черном море подешевел. Сколько теперь стоят туры на курорты
17 июля, 08:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеБайкалРеспублика КарелияЯровоеИнтуристЕмельян Пугачевкуда поехатькуда можно лететьозераЛадожское озероОнежское озероотдых в РоссииСелигерРеспублика БашкортостанИркутская областьТверская областьЧелябинская областьАлтайский край
 
 
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