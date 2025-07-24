https://ria.ru/20250724/puteshestviya-2030045984.html

Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера

Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера - РИА Новости, 24.07.2025

Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера

Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:00:00+03:00

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туризм

туризм

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яровое

интурист

емельян пугачев

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Отдых на озерах — отличная альтернатива для тех, кто не планирует долгое путешествие на море. Здесь тоже есть пляжи с лежаками и инфраструктурой, катание на катамаранах, лодках и оздоровление в прибрежных санаториях. Главный плюс — к таким водоемам большинству россиян добраться проще и быстрее. Где найти самые популярные курорты, чем заняться после купания и во сколько обойдутся каникулы в конце июля – в материале РИА Новости.Альтернатива морюИнтерес к отдыху на озерах традиционно растет. Турпоток делится на две части: те, кто едет на местные пляжи на машине в выходные и те, кто совмещает отпуск у воды с другим видом отдыха — например, оздоровлением в санатории или рыболовным туром.В этом году рост спроса можно объяснить также оттоком туристов с черноморского побережья из-за проблем с пляжами Анапы. Да и цены на привычные турецкие курорты сильно кусаются.При этом отдых на российских озерах тоже подорожал, за год — на 20-30 процентов, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Зато, выбрав каникулы в своем регионе, можно сэкономить на дороге.Наибольшим спросом пользуется озерный отдых на Байкале, Селигере, Банном, Тургояке, Яровом. Традиционно востребованы водоемы Карелии и пляжи на Волге, отмечают эксперты.Байкал (Иркутская область и Бурятия)"Интерес к поездкам на Байкал за год вырос на 21 процент. Туда отправилась часть туристов, отказавшихся от визита на черноморские курорты", — рассказывают в пресс-службе "Интуриста". Обычно такое путешествие включает еще и большую экскурсионную программу."Путешествие начинается в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем туристы переезжают к "воротам Байкала" — в поселок Листвянку. Совершив прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному памятнику инженерного зодчества, группа возвращается в Иркутск. Далее отдых продолжается на берегу Байкала, на острове Ольхон или Малом море", — объяснила PR-директор компании Дарья Домостроева.Вода прогревается до 18 градусов, причем лишь в период с середины июля до середины августа, говорят эксперты. Стоимость такого тура — от 35 тысяч рублей на персону без учета дороги.Селигер (Тверская область)У впервые приезжающих на Селигер в Тверскую область туристов возникает ощущение, что они на морском побережье: кругом вода, пляжи, музыка, развлечения.Это озеро еще с советских времен считалось самым доступным местом для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Тут много пансионатов, турбаз, домов отдыха с сервисом и без."Отдых на Селигере пользуется стабильно высоким спросом. Уже весной ощущался дефицит мест на лето. Сейчас доступны для размещения в основном объекты высокого ценового сегмента — примерно от 83 тысяч рублей на неделю с трехразовым питанием", — рассказали в "Алеан".Ладожское озеро (Карелия)Традиционно высокий интерес летом к карельским базам отдыха, эко-отелям, глэмпингам, говорят в "Алеан". Многие места размещения предполагают уединенный отдых, рыбалку, прогулки на природе, посещение банных комплексов. Дефицит мест есть, но, тем не менее, еще можно найти номера эконом-сегмента с завтраками от 29 тысяч рублей за неделю.Туристы едут на Ладожское озеро, где много путешествуют на лодках, катерах и яхтах. Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.Также путешествующие по Карелии охотно бронируют гостевые дома и базы отдыха на Онежском озере, Янисъярви, Укшозере.Банное (Башкирия)Второе название озера Банное — Якты-Куль — в переводе с башкирского означает "светлое". А привычное нам название связывают с именем Емельяна Пугачева. Легенда гласит, что в 1774 году его войско останавливалось на берегу на банный день.Сейчас большинство туристов совмещает здесь пляжный отдых с походом в горы. Недалеко от водоема — горнолыжный комплекс "Банное". В летнее время доступна канатная дорога, детский веревочный городок, картинг, пейнтбол. Также на озере расположен санаторий "Якты-Куль", пользующийся высоким спросом.Цены на проживание — от 25 тысяч рублей на семь ночей с завтраками на двоих, подсчитали в "Алеан".Тургояк (Челябинская область)Тургояк называют самым чистым водоемом Южного Урала. Озеро холодное, вода редко теплее 20 градусов. Зато чистая: Тургояк наполняется не только шестью реками, но и многочисленными родниками. Вода по качеству приближена к байкальской, дно видно даже на большой глубине.Отдыхающим доступны водные развлечения — прокат лодок, катамаранов, рыбалка, экскурсии к местным достопримечательностям. Например — поездка на Остров Веры, где сохранились древние мегалиты, или подъем на горы Липовая, Лысая и Заозерный хребет. Их высота — более полукилометра, с каждой открывается панорамный вид на Тургояк.Еще на озере располагается термальный курорт сети "Баден-Баден" с открытым подогреваемым бассейном.Отдых на озере бронируют заранее. Сейчас можно найти домик по цене от 39 тысяч рублей на семь ночей без питания на двоих.Большое Яровое (Алтайский край)По составу вода в Большом Яровом напоминает ту, что в Мертвом море, — она чистая, соленая и целебная. Раствор солей близок к тем, что составляют рапу Сакского озера в Крыму и Тамбуканского — в Кавминводах.Отдых на озере чаще всего выбирают жители Сибири, что неудивительно: расстояние от Москвы и Петербурга — больше трех тысяч километров.На берегу водоема — обустроенный пляжный комплекс длиной почти три километра. Пляжи — "Причалы", и каждый предлагает что-то особенное. "Для вечеринок — "Причал 22". Для семейного отдыха — "Причал 42". Для романтиков — "Причал 55" с палатками под звездами", — рассказывают в "Алеан". Также здесь расположился самый большой в Сибири аквапарк "Лава". На озере есть все для отдыха: купание в соленой воде, прогулки на пароме, целебные грязи и рапа, множество развлечений — здесь проводят фестивали, концерты, детские праздники.Большой спрос — на оздоровление в санатории "Химик", где процедуры с рапой и грязями сочетают с современными методиками, добавляют в "Алеан".Номерной фонд курорта — в основном небольшие отели. Цены на проживание — от 28 тысяч рублей на двоих без питания на неделю.

https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html

https://ria.ru/20230329/ozera-1861282209.html

https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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