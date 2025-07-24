https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html

Протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили девять городов Украины

Протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили девять городов Украины - РИА Новости, 24.07.2025

Протесты из-за закона о НАБУ и САП охватили девять городов Украины

Массовые протесты из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:05:00+03:00

2025-07-24T23:05:00+03:00

2025-07-24T23:05:00+03:00

в мире

киев

львов

днепропетровск

владимир зеленский

тарас шевченко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260782_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a4c1ea507e182bdebe17a1a04da1bbe.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Массовые протесты из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), охватили девять крупных городов страны, сообщает агентство "Укринформ". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Как утверждается в Telegram-канале агентства, помимо Киева, акции против закона по НАБУ и САП охватили Винницу, Житомир, Тернополь и ряд других украинских городов. Уточняется, что также акция протеста проходит на площади Свободы в Харькове. Во Львове протестующие собрались возле памятника украинского поэта Тараса Шевченко. Кроме того, акция проходит в оккупированном Запорожье. На сопровождающих публикацию видео митингующие заявляют, что отмены одного проекта закона недостаточно. Участники акций настаивают на независимости антикоррупционных органов. В руках протестующие держат плакаты, на которых видны надписи: "Закон за день - коррупция на десятилетия", "Коррупция убивает". Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

киев

львов

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Киеве Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua". 2025-07-24T23:05 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, тарас шевченко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7