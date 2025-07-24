https://ria.ru/20250724/proschanie-2031160512.html

В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

россия

москва

владимир путин

александр бастрыкин

валентина матвиенко

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031135379_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_9b55ed8051fd5d62caf39f3583d583c1.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Прощание проходило в траурном зале ЦКБ управления делами президента. Церемонию посетили глава государства Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и другие. Прощальные венки передали президент РФ, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Госдума, правительство Москвы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, александр бастрыкин, валентина матвиенко, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф