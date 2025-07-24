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В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
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14:50 24.07.2025
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В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой
В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой
В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:50:00+03:00
2025-07-24T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости. Прощание проходило в траурном зале ЦКБ управления делами президента. Церемонию посетили глава государства Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и другие. Прощальные венки передали президент РФ, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Госдума, правительство Москвы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
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россия, москва, владимир путин, александр бастрыкин, валентина матвиенко, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
В Москве завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

В ЦКБ Москвы завершилось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание проходило в траурном зале ЦКБ управления делами президента.
Церемонию посетили глава государства Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и другие.
Прощальные венки передали президент РФ, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Госдума, правительство Москвы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. Она стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
22 июля, 15:27
 
РоссияМоскваВладимир ПутинАлександр БастрыкинВалентина МатвиенкоГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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