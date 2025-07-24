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В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
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13:07 24.07.2025
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В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой
В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой
Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:07:00+03:00
2025-07-24T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает корреспондент РИА Новости. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве Прощание в траурном зале ЦКБ управделами президента началось около 13.00 и продлится примерно два часа. Ранее соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов. Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи. В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего начнутся поиски нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
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россия, москва, ирина подносова, владимир путин, куба, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф
Россия, Москва, Ирина Подносова, Владимир Путин, Куба, Михаил Мишустин, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Федерации РФ
В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой началось в ЦКБ Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПортрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает корреспондент РИА Новости.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве
Прощание в траурном зале ЦКБ управделами президента началось около 13.00 и продлится примерно два часа.
Ранее соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов.
Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего начнутся поиски нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Биография Ирины Подносовой
22 июля, 15:27
 
РоссияМоскваИрина ПодносоваВладимир ПутинКубаМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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