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В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой

Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:07:00+03:00

2025-07-24T13:07:00+03:00

2025-07-24T13:07:00+03:00

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куба

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает корреспондент РИА Новости. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве Прощание в траурном зале ЦКБ управделами президента началось около 13.00 и продлится примерно два часа. Ранее соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов. Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи. В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего начнутся поиски нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.

https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html

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россия, москва, ирина подносова, владимир путин, куба, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф