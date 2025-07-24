В Москве началось прощание с председателем Верховного суда Подносовой
Прощание с председателем Верховного суда Подносовой началось в ЦКБ Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПортрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой началась в Центральной клинической больнице управления делами президента, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание в траурном зале ЦКБ управделами президента началось около 13.00 и продлится примерно два часа.
Ранее соболезнования и слова поддержки близким в связи со смертью Подносовой выразил президент России Владимир Путин, отметив, что она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к делу, а также премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава МВД России Владимир Колокольцев, президент Кубы Мигель Диас-Канель, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, а также судьи и сотрудники российских судов.
Подносова стала председателем Верховного суда РФ в апреле 2024 года, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить о прекращении полномочий Подносовой в связи со смертью, после чего начнутся поиски нового кандидата на место главы председателя Верховного суда России.
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22 июля, 15:27