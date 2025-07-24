https://ria.ru/20250724/priamure-2031080473.html

В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24

В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 в Амурской области, она приступила к работе, сообщил комитет. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:15:00+03:00

2025-07-24T11:15:00+03:00

2025-07-24T11:15:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 в Амурской области, она приступила к работе, сообщил комитет. "Двадцать четвертого июля в районе аэропорта Тында Амурской области произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47315 АО "Авиакомпания "Ангара". Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html

тында

амурская область

благовещенск

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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье