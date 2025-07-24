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В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24
В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 в Амурской области, она приступила к работе, сообщил комитет. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:15:00+03:00
2025-07-24T11:15:00+03:00
2025-07-24T11:15:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 в Амурской области, она приступила к работе, сообщил комитет. "Двадцать четвертого июля в районе аэропорта Тында Амурской области произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47315 АО "Авиакомпания "Ангара". Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031073620.html
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происшествия, тында, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
В Приамурье сформировали комиссию по расследованию катастрофы Ан-24
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-24 в Приамурье