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В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие
В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие - РИА Новости, 24.07.2025
В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:18:00+03:00
2025-07-24T08:18:00+03:00
2025-07-24T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание. "Повреждена инфраструктура, предприятие, административное здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лысака. Деталей о типах объектов и их расположении не приводится.
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днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире
В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие
Инфраструктура и промышленное предприятие повреждены в Днепропетровской области