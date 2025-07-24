https://ria.ru/20250724/povrezhdeniya--2031039400.html

В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие

В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие - РИА Новости, 24.07.2025

В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:18:00+03:00

2025-07-24T08:18:00+03:00

2025-07-24T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание. "Повреждена инфраструктура, предприятие, административное здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лысака. Деталей о типах объектов и их расположении не приводится.

https://ria.ru/20250723/udar-2030803857.html

днепропетровская область

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