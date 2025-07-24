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Число поездов между Петербургом и Москвой увеличили на ближайшие выходные - РИА Новости, 24.07.2025
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19:42 24.07.2025 (обновлено: 19:56 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/poezd-2031251454.html
Число поездов между Петербургом и Москвой увеличили на ближайшие выходные
Число поездов между Петербургом и Москвой увеличили на ближайшие выходные - РИА Новости, 24.07.2025
Число поездов между Петербургом и Москвой увеличили на ближайшие выходные
ФПК назначила дополнительные поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса, сообщает компания. РИА Новости, 24.07.2025
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2025-07-24T19:56:00+03:00
федеральная пассажирская компания
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса, сообщает компания."Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные поезда формирования АО "ФПК"", - говорится в сообщении.Назначены поезда № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 25 июля в 8.10, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 27 июля в 16.30, а также двухэтажные поезда № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 1.25 и № 257 Санкт-Петербург - Москва отправлением 28 июля в 1.57, сообщает ФПК.Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.
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федеральная пассажирская компания, санкт-петербург, москва
Федеральная пассажирская компания, Санкт-Петербург, Москва
Число поездов между Петербургом и Москвой увеличили на ближайшие выходные

ФПК назначила доппоезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПассажиры на платформе
Пассажиры на платформе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса, сообщает компания.
"Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные поезда формирования АО "ФПК"", - говорится в сообщении.
Назначены поезда № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 25 июля в 8.10, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 27 июля в 16.30, а также двухэтажные поезда № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 26 июля в 1.25 и № 257 Санкт-Петербург - Москва отправлением 28 июля в 1.57, сообщает ФПК.
Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.
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Федеральная пассажирская компанияСанкт-ПетербургМосква
 
 
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