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В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" - РИА Новости, 24.07.2025
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19:23 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/peterburg-2031247492.html
В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"
В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" - РИА Новости, 24.07.2025
В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"
Лечение в Санкт-Петербурге девочки из США Луны Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена",... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:23:00+03:00
2025-07-24T19:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Лечение в Санкт-Петербурге девочки из США Луны Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена", завершено на 80%, она вместе с семьей вернется в город в следующем году, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Луна Феннер вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. Вторая операция, которая, как рассказывала агентству Филиппова, длилась более шести часов, прошла 7 июля. "У Луны все хорошо. В настоящее время осталось примерно 20% от тех рубцов, что у нее были... Семья вновь приедет в Петербург в следующем году, и это будет завершение лечения", – сказала Филиппова. По ее словам, затем ребенку предстоят "эстетические" процедуры, чтобы на ее лице не осталось следов хирургического вмешательства. Медик добавила, что процедура снятия швов предстоит Луне в воскресенье, девочка с семьей возвращается в США 29 июля. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
https://ria.ru/20250707/devochka-2027776005.html
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санкт-петербург, сша, луна феннер, россия
Санкт-Петербург, США, Луна Феннер, Россия
В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"

В Петербурге на 80% завершили лечение девочки, родившейся в "маске Бэтмена"

© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтактеЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтакте
Луна Феннер. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Лечение в Санкт-Петербурге девочки из США Луны Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена", завершено на 80%, она вместе с семьей вернется в город в следующем году, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Луна Феннер вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. Вторая операция, которая, как рассказывала агентству Филиппова, длилась более шести часов, прошла 7 июля.
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Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге
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"У Луны все хорошо. В настоящее время осталось примерно 20% от тех рубцов, что у нее были... Семья вновь приедет в Петербург в следующем году, и это будет завершение лечения", – сказала Филиппова.
По ее словам, затем ребенку предстоят "эстетические" процедуры, чтобы на ее лице не осталось следов хирургического вмешательства. Медик добавила, что процедура снятия швов предстоит Луне в воскресенье, девочка с семьей возвращается в США 29 июля.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
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