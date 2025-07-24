https://ria.ru/20250724/peterburg-2031247492.html

В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"

В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" - РИА Новости, 24.07.2025

В Петербурге практически завершили лечение девочки с "маской Бэтмена"

Лечение в Санкт-Петербурге девочки из США Луны Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена",... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:23:00+03:00

2025-07-24T19:23:00+03:00

2025-07-24T19:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Лечение в Санкт-Петербурге девочки из США Луны Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице называют ребенком в "маске Бэтмена", завершено на 80%, она вместе с семьей вернется в город в следующем году, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Луна Феннер вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. Вторая операция, которая, как рассказывала агентству Филиппова, длилась более шести часов, прошла 7 июля. "У Луны все хорошо. В настоящее время осталось примерно 20% от тех рубцов, что у нее были... Семья вновь приедет в Петербург в следующем году, и это будет завершение лечения", – сказала Филиппова. По ее словам, затем ребенку предстоят "эстетические" процедуры, чтобы на ее лице не осталось следов хирургического вмешательства. Медик добавила, что процедура снятия швов предстоит Луне в воскресенье, девочка с семьей возвращается в США 29 июля. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.

https://ria.ru/20250707/devochka-2027776005.html

https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html

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санкт-петербург, сша, луна феннер, россия