https://ria.ru/20250724/peterburg-2031207758.html

В Петербурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство с помощью лука

В Петербурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство с помощью лука - РИА Новости, 24.07.2025

В Петербурге арестовали обвиняемого в покушении на убийство с помощью лука

Обвиняемого в покушении на убийство из лука двух женщин на проходной завода в Петербурге Александра Ершова заключили под стражу до 22 сентября, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:10:00+03:00

2025-07-24T17:10:00+03:00

2025-07-24T17:10:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Обвиняемого в покушении на убийство из лука двух женщин на проходной завода в Петербурге Александра Ершова заключили под стражу до 22 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Пресс-служба регионального главка МВД РФ в среду сообщала об инциденте на проходной завода в Выборгском районе Петербурга, в результате которого его сотрудник ранил стрелами от лука двух женщин-охранниц. Мужчину задержала полиция, а городской главк СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, конфликт произошел после того, как у мужчины, который зашел на проходную с луком за спиной и стрелами в руках, не сработал пропуск. ГСУСК РФ по Петербургу в среду уточняло, что мужчина ранил сотрудниц пропускного поста "на почве личной неприязни". "Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Александру Ершову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 22 сентября 2025 года", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, обвиняемый днем в среду, находясь на проходной завода, напал на двух женщин, которым нанес удары лучными стрелами. Женщин удалось спасти благодаря в том числе своевременно оказанной медицинской помощи.

https://ria.ru/20250704/zaderzhanie-2027301886.html

https://ria.ru/20250514/peterburg-2016949154.html

санкт-петербург

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Работник завода в Петербурге бьет женщину лучной стрелой По данным СК по Петербургу, конфликт с сотрудницами пропускного пункта произошел на почве личной неприязни. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-24T17:10 true PT0M28S

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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)