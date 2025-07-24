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Кремль заявил о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку
Кремль заявил о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку - РИА Новости, 24.07.2025
Кремль заявил о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку
Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:08:00+03:00
2025-07-24T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Департамент информации правительства Армении в среду опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа"."Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. И мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о плане по Зангезурскому коридору.Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
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россия, ереван, баку, в мире, дмитрий песков
Россия, Ереван, Баку, В мире, Дмитрий Песков
Кремль заявил о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку
Песков: Россия всячески поддерживает переговоры Еревана и Баку
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Департамент информации правительства Армении в среду опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа".
"Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. И мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о плане по Зангезурскому коридору.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.