https://ria.ru/20250724/peskov--2031088205.html

Песков ответил на вопрос о Зангезурском коридоре

Песков ответил на вопрос о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 24.07.2025

Песков ответил на вопрос о Зангезурском коридоре

Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:34:00+03:00

2025-07-24T11:34:00+03:00

2025-07-24T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее испанское онлайн-издание Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения, Азербайджан и США уже согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". "Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора", - сказал Песков журналистам. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250721/erdogan-2030511123.html

https://ria.ru/20250714/armeniya-2029103271.html

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армения, азербайджан, сша, дмитрий песков, сергей лавров, в мире