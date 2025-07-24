https://ria.ru/20250724/park-2031027823.html

Сотрудники заповедника "Магаданский" проложили три экологические тропы

Сотрудники заповедника "Магаданский" проложили три экологические тропы - РИА Новости, 24.07.2025

Сотрудники заповедника "Магаданский" проложили три экологические тропы

Сотрудники заповедника "Магаданский" проложили три экологические тропы в окрестностях озера Джека Лондона в Магаданской области, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:49:00+03:00

2025-07-24T04:49:00+03:00

2025-07-24T04:49:00+03:00

магаданская область

россия

ягоднинский район

российская академия наук

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МАГАДАН, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники заповедника "Магаданский" проложили три экологические тропы в окрестностях озера Джека Лондона в Магаданской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Юрий Чекалдин. Озеро Джека Лондона находится в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области. Озеро и прилегающая к нему территория – кластер национального парка "Черский" имени А. В. Андреева. Эти места стали очень популярны у туристов из разных регионов России. "Мы планировали две тропы организовать, но ребята хорошо поработали, организовали три экологические тропы. Вернее, даже не организовали, а просто прошли маршрутом и реперные точки поставили. Общая протяженность этих трех троп состоит более двадцати километров. Кластер озера Джека Лондона только недавно создан. Все эти работы находятся на начальной стадии", - рассказал Чекалдин. Он добавил, что вместе с сотрудниками заповедника "Магаданский" работали ученые-ботаники, они выясняли, есть ли окрестностях озера Джека Лондона краснокнижные растения, о которых нужно предупреждать туристов. "Оказалось, что там растет около 130 видов лишайников. И два из них краснокнижные. Один вид, такой, лишайник Мэйсонхэйлея Ричардсона - редкий, горно-тундровый. В России он распространен только на Дальнем Востоке, это Камчатка, Чукотка, Магаданская область. Угрозу для данного вида представляют лесные пожары, горнодобывающая деятельность", - рассказала РИА Новости кандидат биологических, наук, старший научный сотрудник лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН Елена Желудева. Он добавила, что с туристами теперь будут вести разъяснительную работу об уникальных растениях, поставят стенды и предупреждающие знаки.

https://ria.ru/20230213/arktika-1851642044.html

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

магаданская область

россия

ягоднинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, россия, ягоднинский район, российская академия наук