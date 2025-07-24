https://ria.ru/20250724/oon-2031247061.html
ООН выразила соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
ООН выразила соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 24.07.2025
ООН выразила соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
ООН соболезнует в связи с крушением самолета в Амурской области, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:20:00+03:00
2025-07-24T19:20:00+03:00
2025-07-24T19:24:00+03:00
оон
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тында
благовещенск
фархан хак
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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ООН, 24 июл – РИА Новости. ООН соболезнует в связи с крушением самолета в Амурской области, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, а также народу и правительству России", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
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оон, амурская область, тында, благовещенск, фархан хак, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, в мире
ООН, Амурская область, Тында, Благовещенск, Фархан Хак, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, В мире
ООН выразила соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
Хак: ООН соболезнует в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области