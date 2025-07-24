https://ria.ru/20250724/normalizatsiya-2031124793.html
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку - РИА Новости, 24.07.2025
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку
Освобождение Баку задержанных россиян стало бы значимым шагом к нормализации отношений России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:11:00+03:00
2025-07-24T13:11:00+03:00
2025-07-24T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Освобождение Баку задержанных россиян стало бы значимым шагом к нормализации отношений России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html
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россия, баку, в мире, азербайджан, мария захарова
Россия, Баку, В мире, Азербайджан, Мария Захарова
МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку
Захарова: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку