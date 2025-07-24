https://ria.ru/20250724/normalizatsiya-2031124793.html

МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку

МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку - РИА Новости, 24.07.2025

МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку

Освобождение Баку задержанных россиян стало бы значимым шагом к нормализации отношений России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:11:00+03:00

2025-07-24T13:11:00+03:00

2025-07-24T13:17:00+03:00

россия

баку

в мире

азербайджан

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Освобождение Баку задержанных россиян стало бы значимым шагом к нормализации отношений России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html

россия

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баку, в мире, азербайджан, мария захарова