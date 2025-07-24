https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031271918.html

Кишинев боится честного голосования диаспоры в России, считает депутат

Кишинев боится честного голосования диаспоры в России, считает депутат - РИА Новости, 24.07.2025

Кишинев боится честного голосования диаспоры в России, считает депутат

Власти Молдавии ограничили возможность голосования для самой многочисленной молдавской диаспоры, в России, так как на территории РФ они не смогут... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:00:00+03:00

2025-07-24T22:00:00+03:00

2025-07-24T22:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Власти Молдавии ограничили возможность голосования для самой многочисленной молдавской диаспоры, в России, так как на территории РФ они не смогут фальсифицировать выборы в свою пользу, такое мнение высказал РИА Новости представитель оппозиционной партии социалистов, депутат городского собрания города Бельцы (второй по величине в республике) Максим Морошан. Во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "Молдавская диаспора на территории Российской Федерации является самой многочисленной, и она не разделяет навязанного курса действующей власти в Республике Молдова. У меня в июне была встреча с представителями диаспоры, на которой обсуждались предстоящие парламентские выборы. И стало очевидно в ходе дискуссий, в ходе бесед с людьми, что в отличие от других стран в России у властей Молдавии нет возможности влиять на результаты голосования. Именно по этой причине принято решение ограничить число избирательных участков в России. Это страх", - сказал Морошан. Политик обвинил действующую власть в Молдавии в разделении граждан на "правильных" и "неправильных" молдаван. "Я не понимаю, почему они себе такое позволяют: делить на правильную диаспору и неправильную диаспору", - подчеркнул Морошан, назвав происходящее проявлением дискриминации. В июле в стране стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября. На брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России представляет собой "оскорбление молдавских граждан" и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России — на сто тысяч человек больше — предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

https://ria.ru/20250724/kishinev-2031103573.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, евгения гуцул