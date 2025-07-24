https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html

Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае - РИА Новости, 24.07.2025

Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:31:00+03:00

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. Беседа состоялась на полях Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае.Пашинян возглавляет на конференции делегацию Армении. На встрече премьеров присутствовали члены делегаций обеих стран. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран и коснулись повестки на Южном Кавказе. Отдельно они остановились на вопросах развития торгово-экономического сотрудничества. Как пояснил вице-премьер Алексей Оверчук, Москву беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, поэтому главы правительства говорили о том, что нужно предпринять для улучшения ситуации.В целом же, отметил Овчарук, Армения настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе.Международная экологическая конференция проходит в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Мишустин пригласил туда глав правительств стран СНГ. Помимо Пашиняна, он уже встретился с коллегами из Белоруссии и Казахстана — Александром Турчиным и Олжасом Бектеновым.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029563866.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029473067.html

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республика алтай, россия, армения, никол пашинян, михаил мишустин, снг, в мире