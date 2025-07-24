Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае
Премьер РФ Мишустин встретился с Пашиняном в Республике Алтай
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 24 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 24 июля 2025
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа состоялась на полях Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае.
Пашинян возглавляет на конференции делегацию Армении. На встрече премьеров присутствовали члены делегаций обеих стран.
Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран и коснулись повестки на Южном Кавказе. Отдельно они остановились на вопросах развития торгово-экономического сотрудничества. Как пояснил вице-премьер Алексей Оверчук, Москву беспокоит сокращение товарооборота с Арменией, поэтому главы правительства говорили о том, что нужно предпринять для улучшения ситуации.
В целом же, отметил Овчарук, Армения настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе.
Международная экологическая конференция проходит в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Мишустин пригласил туда глав правительств стран СНГ. Помимо Пашиняна, он уже встретился с коллегами из Белоруссии и Казахстана — Александром Турчиным и Олжасом Бектеновым.