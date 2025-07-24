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Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 24.07.2025
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11:38 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/minselkhoz-2031090289.html
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 24.07.2025
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты
Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:38:00+03:00
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цены
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.Так там прокомментировали слова статс-секретаря — заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова о планах ввести фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены не только для продуктов "борщевого набора", но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца. "Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне", — сказали в Минсельхозе. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. А Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Эту инициативу поддержали и производители, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250716/minselkhoz--2029457347.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Цены
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты

Минсельхоз поддержал идею о фиксированных ценах на социально значимые продукты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОвощи в супермаркете
Овощи в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Овощи в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
Так там прокомментировали слова статс-секретаря — заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова о планах ввести фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены не только для продуктов "борщевого набора", но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.
Яйца - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Минсельхоз проработает меры для стабильных цен на яйца
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"Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне", — сказали в Минсельхозе.
Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. А Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах.
Эту инициативу поддержали и производители, подчеркнули в министерстве.
Постный борщ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Цены
 
 
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