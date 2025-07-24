https://ria.ru/20250724/minselkhoz-2031090289.html

Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты

Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 24.07.2025

Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты

Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:38:00+03:00

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

цены

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/59/1532215978_20:0:1480:821_1920x0_80_0_0_6897b668122872063157c6ab5cc85280.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.Так там прокомментировали слова статс-секретаря — заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова о планах ввести фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены не только для продуктов "борщевого набора", но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца. "Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне", — сказали в Минсельхозе. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. А Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Эту инициативу поддержали и производители, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250716/minselkhoz--2029457347.html

https://ria.ru/20250722/tseny-2030530098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены