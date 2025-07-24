https://ria.ru/20250724/minselkhoz-2031090289.html
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты - РИА Новости, 24.07.2025
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты
Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:38:00+03:00
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цены
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.Так там прокомментировали слова статс-секретаря — заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова о планах ввести фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены не только для продуктов "борщевого набора", но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца. "Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне", — сказали в Минсельхозе. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. А Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Эту инициативу поддержали и производители, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250716/minselkhoz--2029457347.html
https://ria.ru/20250722/tseny-2030530098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Цены
Минсельхоз поддержал идею заморозить цены на социально значимые продукты
Минсельхоз поддержал идею о фиксированных ценах на социально значимые продукты
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Фиксированные цены на социально значимые товары в долгосрочных контрактах помогут снизить волатильность рынка, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.
Так там прокомментировали слова статс-секретаря — заместителя главы Минпромторга Романа Чекушова о планах ввести фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены не только для продуктов "борщевого набора", но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.
"Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне", — сказали в Минсельхозе.
Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. А Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах.
Эту инициативу поддержали и производители, подчеркнули в министерстве.