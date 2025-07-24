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МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы - РИА Новости, 24.07.2025
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15:17 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы - РИА Новости, 24.07.2025
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
Запад нацелен перевести процесс примирения Армении и Азербайджана на свои рельсы, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, заявила... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:17:00+03:00
2025-07-24T15:17:00+03:00
армения
азербайджан
ереван
мария захарова
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Запад нацелен перевести процесс примирения Армении и Азербайджана на свои рельсы, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. Это, видимо, сделано в очередной раз, чтобы заработать политические очки, заявить об очередных успехах, собственных усилиях", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе и подрыву принципа региональной самодостаточности. По словам Захаровой, под очередными благими намерениями Запада скрыта сугубо конъюнктурная задача - выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения. "Мы видим попытки Вашингтона вмешаться и в процесс снятия транспортной блокады в регионе. Американцы говорят, что у них якобы есть "уникальное решение" вопроса. На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице- премьеров России, Армении и Азербайджана, они предложить не могут. Соответственно, здесь лукавство", - указала она. Департамент информации правительства Армении в среду опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа". Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028359284.html
https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html
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армения, азербайджан, ереван, мария захарова, сергей лавров, в мире
Армения, Азербайджан, Ереван, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы

Захарова: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Запад нацелен перевести процесс примирения Армении и Азербайджана на свои рельсы, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. Это, видимо, сделано в очередной раз, чтобы заработать политические очки, заявить об очередных успехах, собственных усилиях", - сказала Захарова на брифинге.
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Она подчеркнула, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе и подрыву принципа региональной самодостаточности.
По словам Захаровой, под очередными благими намерениями Запада скрыта сугубо конъюнктурная задача - выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения.
"Мы видим попытки Вашингтона вмешаться и в процесс снятия транспортной блокады в регионе. Американцы говорят, что у них якобы есть "уникальное решение" вопроса. На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице- премьеров России, Армении и Азербайджана, они предложить не могут. Соответственно, здесь лукавство", - указала она.
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Департамент информации правительства Армении в среду опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа".
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
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АрменияАзербайджанЕреванМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
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