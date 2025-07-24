МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
Захарова: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Запад нацелен перевести процесс примирения Армении и Азербайджана на свои рельсы, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе и подрыву принципа региональной самодостаточности.
По словам Захаровой, под очередными благими намерениями Запада скрыта сугубо конъюнктурная задача - выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения.
"Мы видим попытки Вашингтона вмешаться и в процесс снятия транспортной блокады в регионе. Американцы говорят, что у них якобы есть "уникальное решение" вопроса. На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице- премьеров России, Армении и Азербайджана, они предложить не могут. Соответственно, здесь лукавство", - указала она.
Армения и Азербайджан договорились продолжить переговоры
10 июля, 14:08
Департамент информации правительства Армении в среду опроверг опубликованное в испанском издании Periodista Digita сообщение о согласовании Ереваном, Баку и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, который в документе фигурирует как "мост Трампа".
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.