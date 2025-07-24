https://ria.ru/20250724/matvienko-2031139357.html

Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского

Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского

Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:47:00+03:00

2025-07-24T13:47:00+03:00

2025-07-24T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Нет предмета для встречи, его просто сегодня не существует", - сказала Матвиенко журналистам. По ее мнению, такая встреча возможна и нужна для "финализации переговорного процесса", а также для утверждения мирного соглашения. Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250724/peskov-2031091677.html

https://ria.ru/20250724/evropa-2031055719.html

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