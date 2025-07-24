Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского
Матвиенко: предмета для встречи Путина с Зеленским нет
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нет предмета для встречи, его просто сегодня не существует", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее мнению, такая встреча возможна и нужна для "финализации переговорного процесса", а также для утверждения мирного соглашения.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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