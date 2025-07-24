Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 24.07.2025 (обновлено: 14:04 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031139357.html
Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского
Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского
Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:47:00+03:00
2025-07-24T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
валентина матвиенко
владимир путин
владимир зеленский
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_0:41:3000:1729_1920x0_80_0_0_89685fad5efe3b5925b4a95fd709c5c5.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Нет предмета для встречи, его просто сегодня не существует", - сказала Матвиенко журналистам. По ее мнению, такая встреча возможна и нужна для "финализации переговорного процесса", а также для утверждения мирного соглашения. Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250724/peskov-2031091677.html
https://ria.ru/20250724/evropa-2031055719.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dd1d05ae61b96473c57b3e6a622b9f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, валентина матвиенко, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Матвиенко оценила возможность встречи Путина и Зеленского

Матвиенко: предмета для встречи Путина с Зеленским нет

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нет предмета для встречи, его просто сегодня не существует", - сказала Матвиенко журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
Вчера, 11:39
По ее мнению, такая встреча возможна и нужна для "финализации переговорного процесса", а также для утверждения мирного соглашения.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Европе назвали самую большую ошибку Зеленского
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВалентина МатвиенкоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала