https://ria.ru/20250724/matvienko-2031112761.html

Матвиенко: сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки

Матвиенко: сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 24.07.2025

Матвиенко: сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки

В настоящее время есть все предпосылки для снижения ключевой ставки Центробанка, причем не на один процент до конца года, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:43:00+03:00

2025-07-24T12:43:00+03:00

2025-07-24T12:44:00+03:00

экономика

валентина матвиенко

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В настоящее время есть все предпосылки для снижения ключевой ставки Центробанка, причем не на один процент до конца года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мне кажется, что сейчас есть все предпосылки для снижения ключевой ставки, причем, как мне представляется, до конца года уже не на один процент, а такое поступательное снижение ключевой ставки. Этого ждет бизнес, этого ждет финансовая система, в этом заинтересованы граждане", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии Совфеда. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.

https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026934028.html

https://ria.ru/20250703/vazhnost-2026930700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)