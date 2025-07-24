https://ria.ru/20250724/matvienko-2031106931.html
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает позитивным результатом факт того, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:26:00+03:00
2025-07-24T12:26:00+03:00
2025-07-24T12:26:00+03:00
россия
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валентина матвиенко
совет федерации рф
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает позитивным результатом факт того, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся. "Россия постоянно настаивала, инициировала, чтобы начался третий раунд переговоров российско-украинских. Сам факт того, что переговоры идут и что состоялся третий раунд, - это позитивные, на мой взгляд, результаты", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии. Она также отметила важность того, что между РФ и Украиной идет диалог по возвращению детей. "Мы открыто, честно, в цифрах, пофамильно говорим о том, что информация Украины абсолютно не соответствует действительности о количестве якобы вывезенных детей", - добавила Матвиенко.
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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной
Матвиенко: факт переговоров между Россией и Украиной стал позитивным результатом