Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031106931.html
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.07.2025
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает позитивным результатом факт того, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:26:00+03:00
2025-07-24T12:26:00+03:00
россия
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_0:9:735:423_1920x0_80_0_0_ec6e6f0ffb01de064f589a43830ba629.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает позитивным результатом факт того, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся. "Россия постоянно настаивала, инициировала, чтобы начался третий раунд переговоров российско-украинских. Сам факт того, что переговоры идут и что состоялся третий раунд, - это позитивные, на мой взгляд, результаты", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии. Она также отметила важность того, что между РФ и Украиной идет диалог по возвращению детей. "Мы открыто, честно, в цифрах, пофамильно говорим о том, что информация Украины абсолютно не соответствует действительности о количестве якобы вывезенных детей", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20250724/peskov-2031078899.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021350055_4:0:688:513_1920x0_80_0_0_e140d8007f55cb41e093490f51ef3f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Матвиенко оценила переговоры между Россией и Украиной

Матвиенко: факт переговоров между Россией и Украиной стал позитивным результатом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает позитивным результатом факт того, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся.
"Россия постоянно настаивала, инициировала, чтобы начался третий раунд переговоров российско-украинских. Сам факт того, что переговоры идут и что состоялся третий раунд, - это позитивные, на мой взгляд, результаты", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
Она также отметила важность того, что между РФ и Украиной идет диалог по возвращению детей.
"Мы открыто, честно, в цифрах, пофамильно говорим о том, что информация Украины абсолютно не соответствует действительности о количестве якобы вывезенных детей", - добавила Матвиенко.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Песков: российская повестка на переговорах нацелена на предметную работу
Вчера, 11:11
 
РоссияУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала