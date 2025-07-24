https://ria.ru/20250724/mahachkala-2031246219.html

В Махачкале установили личность водителя, насмерть переехавшего щенят

В Махачкале установили личность водителя, насмерть переехавшего щенят - РИА Новости, 24.07.2025

В Махачкале установили личность водителя, насмерть переехавшего щенят

Правоохранители установили водителя, который насмерть переехал четырех щенят в Махачкале, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:16:00+03:00

2025-07-24T19:16:00+03:00

2025-07-24T19:16:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

кировский район

kia rio

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители установили водителя, который насмерть переехал четырех щенят в Махачкале, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Ранее в местных Telegram-каналах появились публикации о том, что 22 июля на улице Шелковая в Махачкале водитель автомобиля Kia Rio переехал четырех щенят, которые лежали на дороге, и скрылся с места происшествия. Животные погибли. "После вмешательства прокуратуры Кировского района города Махачкалы по данному факту организована процессуальная проверка, ход и результаты которой прокуратурой поставлены на контроль. В настоящее время водитель автомобиля установлен. Выясняются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что будет дана оценка факту оставления водителем места происшествия.

https://ria.ru/20250621/voditel-2024529897.html

махачкала

республика дагестан

кировский район

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происшествия, махачкала, республика дагестан, кировский район, kia rio