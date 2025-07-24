https://ria.ru/20250724/literatura-2031240174.html

Литературу народов России будут изучать в школах каждый год

Литературу народов России будут изучать в школах каждый год - РИА Новости, 24.07.2025

Литературу народов России будут изучать в школах каждый год

Литературу народов России будут изучать в школах каждый год – с первого по одиннадцатый класс, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:38:00+03:00

2025-07-24T18:38:00+03:00

2025-07-24T19:13:00+03:00

россия

нижегородская область

елена ямпольская

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сн_образование

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Литературу народов России будут изучать в школах каждый год – с первого по одиннадцатый класс, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. "Литература народов Российской Федерации, впервые за много лет, впервые за всю постсоветскую историю будет представлена в учебниках с 1 по 11 класс... Каждый год будет блок – литература народов России. С первого по 4 класс - сказки и легенды народов России. Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт... Начиная с 5-го по 11-й, в каждом классе представлен один автор – Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Юрий Рытхэу", - сказала Ямпольская на встрече со школьниками в Нижегородской области, рассказывая о том, какими будут единые государственные учебники по литературе. По ее словам, зарубежную литературу школьникам будут "подавать" через знакомство с мастерами слова, которые работали над переводом иностранных книг. "Мы пойдем через отечественную школу художественного перевода, великую школу. Никогда у нас специально не рассказывалось о переводчиках, которые не просто донесли аутентично текст оригинала, но зачастую сделали его просто уникальным... Люди, хорошо владеющие иностранными языками, говорят, что, по отношению к некоторым авторам, наши переводы более колоритные, чем оригинал... Мы будем давать информацию о наших великих переводчиках… Это фамилии, которые должны знать дети", - отметила советник президента. Она подчеркнула, что это позиция создателей учебника - "фокус все время на России, на том, какие у нас великолепные переводчики". Ямпольская также сообщила, что в учебниках по литературе будут темы, которые будут повторяться каждый год - например, в конце апреля обязательно идет блок, посвященный Великой Отечественной войне. Произведения будут подобраны с учетом возраста школьников. Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России, согласно которому в российских школах будет внедрена единая методология преподавания русского языка и литературы, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников.

https://ria.ru/20250711/literatura-2028696894.html

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россия, нижегородская область, елена ямпольская, общество, социальный навигатор, сн_образование