Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову, архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану, родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 около города Тында в Амурской области, предстоятель РПЦ призвал духовенство Благовещенской епархии оказать необходимую пастырскую помощь нуждающимся.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
"С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Амурской области трагедии. В результате крушения самолета близ Тынды погибли десятки людей, в том числе и дети. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких. Уверен, что региональные власти сделают все возможное для оказания помощи семьям погибших. Вместе с тем священнослужители Русской Православной Церкви готовы поддержать тех, кому необходимы пастырская забота и участие", - говорится в соболезновании губернатору, а также родным и близким погибших, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх призвал Лукиана и духовенство Благовещенской епархии оказать необходимую пастырскую помощь нуждающимся.