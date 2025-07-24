https://ria.ru/20250724/krushenie-2031267849.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову, архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:02:00+03:00

2025-07-24T21:02:00+03:00

2025-07-24T21:02:00+03:00

происшествия

амурская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову, архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану, родным и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 около города Тында в Амурской области, предстоятель РПЦ призвал духовенство Благовещенской епархии оказать необходимую пастырскую помощь нуждающимся. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Амурской области трагедии. В результате крушения самолета близ Тынды погибли десятки людей, в том числе и дети. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких. Уверен, что региональные власти сделают все возможное для оказания помощи семьям погибших. Вместе с тем священнослужители Русской Православной Церкви готовы поддержать тех, кому необходимы пастырская забота и участие", - говорится в соболезновании губернатору, а также родным и близким погибших, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх призвал Лукиана и духовенство Благовещенской епархии оказать необходимую пастырскую помощь нуждающимся.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

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происшествия, амурская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье