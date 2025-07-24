https://ria.ru/20250724/krushenie-2031261939.html

Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина

Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина - РИА Новости, 24.07.2025

Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что семье жителя Кемерово, погибшего при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, окажут материальную помощь. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:40:00+03:00

2025-07-24T20:40:00+03:00

2025-07-24T20:40:00+03:00

происшествия

амурская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что семье жителя Кемерово, погибшего при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, окажут материальную помощь. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Среди погибших в авиакатастрофе есть кузбассовец, житель города Кемерово. Это мужчина 1974 года рождения. Принял решение оказать материальную помощь семье погибшего. В случае необходимости поможем родственникам добраться до места трагедии и оплатим проезд", - написал Середюк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

кемерово

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происшествия, амурская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье