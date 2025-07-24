https://ria.ru/20250724/krushenie-2031261939.html
Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина
Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина - РИА Новости, 24.07.2025
Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что семье жителя Кемерово, погибшего при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, окажут материальную помощь. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:40:00+03:00
2025-07-24T20:40:00+03:00
2025-07-24T20:40:00+03:00
происшествия
амурская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031069225_0:0:1695:954_1920x0_80_0_0_94392fd11e8dc43d146e0fc556d44656.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что семье жителя Кемерово, погибшего при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, окажут материальную помощь. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Среди погибших в авиакатастрофе есть кузбассовец, житель города Кемерово. Это мужчина 1974 года рождения. Принял решение оказать материальную помощь семье погибшего. В случае необходимости поможем родственникам добраться до места трагедии и оплатим проезд", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
амурская область
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031069225_164:0:1436:954_1920x0_80_0_0_f4c076a20f62a93c46c71ac2be31bc98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Амурская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Ан-24 в Приамурье
Кузбасс окажет помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина
Власти Кузбасса окажут помощь семье погибшего при крушении Ан-24 кемеровчанина