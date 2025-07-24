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Ученые из России и Китая отправились в климатическую экспедицию - РИА Новости, 24.07.2025
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Наука
 
06:24 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/klimat-2031032658.html
Ученые из России и Китая отправились в климатическую экспедицию
Ученые из России и Китая отправились в климатическую экспедицию - РИА Новости, 24.07.2025
Ученые из России и Китая отправились в климатическую экспедицию
Ученые России и Китая на научно-исследовательском суде "Академик М.А. Лаврентьев" отправились в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана для... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:24:00+03:00
2025-07-24T06:24:00+03:00
наука
тихий океан
берингово море
россия
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Ученые России и Китая на научно-исследовательском суде "Академик М.А. Лаврентьев" отправились в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана для исследования климатических изменений в регионе, сообщает Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН. "Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное старту международной экспедиции в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана… Это первый рейс после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, для Российско-Китайской экспедиции ТОИ ДВО РАН и Первого института океанографии министерства природных ресурсов Китая. Всего было проведено восемь таких экспедиций", - говорится в сообщении. В ходе 45-суточной экспедиции в Беринговом море и северо-западной части Тихого океана ученые проведут исследования по программе изучения палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии Северного Ледовитого и Тихого океанов, их морей и прилегающих областей. На полигонах в Тихом океане и Беринговом море будет собран и обработан геологический, океанологический и биологический материалы. Ученые дадут оценку степени реакции морской среды на происходившие в прошлом и текущие климатические изменения, в том числе как отклик на растущую хозяйственную деятельность в регионе. Кроме того, участники рейса планируют получить данные о вулканической активности Дальневосточного региона и исследование влияния вулканизма на климат Земли. Программа реализуется в рамках работы совместного российско-китайского центра изучения океана и климата двух институтов. "Главным ожидаемым результатом нового этапа сотрудничества… станет создание цифровой базы данных для моделирования климатических изменений. Это необходимо для разработки прогноза влияния будущих изменений природной среды на социально-экономическое развитие Тихоокеанско-Арктического региона", - сообщает институт. Ученые отмечают, что с учетом масштаба региона даже незначительные изменения параметров морской среды могут в краткосрочной перспективе привести к серьезным последствиям для климатической системы нашей планеты и существенно повлиять на рыбопромысловую и транспортную отрасли России, что уже наблюдается сейчас.
https://ria.ru/20250704/antarktida-2027082139.html
https://ria.ru/20241109/uchenye-1982786627.html
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тихий океан, берингово море, россия, российская академия наук
Наука, Тихий океан, Берингово море, Россия, Российская академия наук
Ученые из России и Китая отправились в климатическую экспедицию

Во Владивостоке стартовала климатическая экспедиция в Берингово море

© ННЦМБ ДВО РАННИС "Академик М.А. Лаврентьев"
НИС Академик М.А. Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© ННЦМБ ДВО РАН
НИС "Академик М.А. Лаврентьев". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Ученые России и Китая на научно-исследовательском суде "Академик М.А. Лаврентьев" отправились в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана для исследования климатических изменений в регионе, сообщает Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН.
"Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное старту международной экспедиции в Берингово море и северо-западную часть Тихого океана… Это первый рейс после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, для Российско-Китайской экспедиции ТОИ ДВО РАН и Первого института океанографии министерства природных ресурсов Китая. Всего было проведено восемь таких экспедиций", - говорится в сообщении.
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В ходе 45-суточной экспедиции в Беринговом море и северо-западной части Тихого океана ученые проведут исследования по программе изучения палеоокеанологии, палеоэкологии и палеоклиматологии Северного Ледовитого и Тихого океанов, их морей и прилегающих областей.
На полигонах в Тихом океане и Беринговом море будет собран и обработан геологический, океанологический и биологический материалы. Ученые дадут оценку степени реакции морской среды на происходившие в прошлом и текущие климатические изменения, в том числе как отклик на растущую хозяйственную деятельность в регионе. Кроме того, участники рейса планируют получить данные о вулканической активности Дальневосточного региона и исследование влияния вулканизма на климат Земли.
Программа реализуется в рамках работы совместного российско-китайского центра изучения океана и климата двух институтов.
"Главным ожидаемым результатом нового этапа сотрудничества… станет создание цифровой базы данных для моделирования климатических изменений. Это необходимо для разработки прогноза влияния будущих изменений природной среды на социально-экономическое развитие Тихоокеанско-Арктического региона", - сообщает институт.
Ученые отмечают, что с учетом масштаба региона даже незначительные изменения параметров морской среды могут в краткосрочной перспективе привести к серьезным последствиям для климатической системы нашей планеты и существенно повлиять на рыбопромысловую и транспортную отрасли России, что уже наблюдается сейчас.
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