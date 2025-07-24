В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp
Депутат Боярский: решений по жестким санкциям к Telegram и WhatsApp сейчас нет
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в будущем, сейчас нет, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Они не выполняют несколько существенных требований российского законодательства... На сегодняшний день есть претензии... Таких решений (по введению более жестких санкций - ред.) просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будут ли жесткие санкции к Telegram и WhatsApp после полномасштабного введения национального мессенджера.
Если зарубежные платформы сделают шаги навстречу по соблюдению законодательства РФ, то к ним никаких вопросов не останется, добавил он.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Правительство России 15 июля сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в середине июля выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.