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В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 24.07.2025
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14:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html
В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp
В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 24.07.2025
В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp
Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:45:00+03:00
2025-07-24T14:45:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
антон горелкин
владимир путин
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telegram
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в будущем, сейчас нет, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Они не выполняют несколько существенных требований российского законодательства... На сегодняшний день есть претензии... Таких решений (по введению более жестких санкций - ред.) просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будут ли жесткие санкции к Telegram и WhatsApp после полномасштабного введения национального мессенджера. Если зарубежные платформы сделают шаги навстречу по соблюдению законодательства РФ, то к ним никаких вопросов не останется, добавил он. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Правительство России 15 июля сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа". Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в середине июля выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html
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технологии, россия, сергей боярский, антон горелкин, владимир путин, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Владимир Путин, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp

Депутат Боярский: решений по жестким санкциям к Telegram и WhatsApp сейчас нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в будущем, сейчас нет, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Они не выполняют несколько существенных требований российского законодательства... На сегодняшний день есть претензии... Таких решений (по введению более жестких санкций - ред.) просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будут ли жесткие санкции к Telegram и WhatsApp после полномасштабного введения национального мессенджера.
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Если зарубежные платформы сделают шаги навстречу по соблюдению законодательства РФ, то к ним никаких вопросов не останется, добавил он.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Правительство России 15 июля сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в середине июля выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.
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ТехнологииРоссияСергей БоярскийАнтон ГорелкинВладимир ПутинWhatsApp Inc.TelegramГосдума РФ
 
 
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