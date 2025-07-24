https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html

В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp

В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 24.07.2025

В Госдуме ответили на вопрос о санкциях к Telegram и WhatsApp

Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:45:00+03:00

2025-07-24T14:45:00+03:00

2025-07-24T14:45:00+03:00

технологии

россия

сергей боярский

антон горелкин

владимир путин

whatsapp inc.

telegram

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Решений по более жестким санкциям к Telegram и WhatsApp, которые будут применяться после "полномасштабного" введения в работу национального мессенджера в будущем, сейчас нет, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Они не выполняют несколько существенных требований российского законодательства... На сегодняшний день есть претензии... Таких решений (по введению более жестких санкций - ред.) просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос, будут ли жесткие санкции к Telegram и WhatsApp после полномасштабного введения национального мессенджера. Если зарубежные платформы сделают шаги навстречу по соблюдению законодательства РФ, то к ним никаких вопросов не останется, добавил он. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Правительство России 15 июля сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа". Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в середине июля выразил мнение, что WhatsApp пора готовиться к уходу с рынка РФ, с большой долей вероятности он попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который разрабатывает правительство РФ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы.

https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html

https://ria.ru/20250523/messendzhery-2018686705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сергей боярский, антон горелкин, владимир путин, whatsapp inc., telegram, госдума рф