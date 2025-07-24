https://ria.ru/20250724/genprokuratura-2031129571.html

Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24

Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24

Генеральная прокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:25:00+03:00

2025-07-24T13:25:00+03:00

2025-07-24T13:25:00+03:00

происшествия

тында

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

межгосударственный авиационный комитет

генеральная прокуратура рф

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В связи с катастрофой воздушного судна авиакомпании "Ангара" по поручению Генпрокуратуры России на место происшествия в целях координации деятельности следственно-оперативных органов и проведения аварийно-спасательной операции выехали Тындинский транспортный прокурор и его заместитель", - говорится в сообщении. Кроме того, добавляется в релизе, Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, обеспечено взаимодействие с Межгосударственным авиационным комитетом. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofy-1996317507.html

тында

россия

амурская область

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происшествия, тында, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, генеральная прокуратура рф, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-24, крушение ан-24 в приамурье