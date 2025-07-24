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Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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13:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/genprokuratura-2031129571.html
Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24
Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24
Генеральная прокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:25:00+03:00
2025-07-24T13:25:00+03:00
происшествия
тында
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
межгосударственный авиационный комитет
генеральная прокуратура рф
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В связи с катастрофой воздушного судна авиакомпании "Ангара" по поручению Генпрокуратуры России на место происшествия в целях координации деятельности следственно-оперативных органов и проведения аварийно-спасательной операции выехали Тындинский транспортный прокурор и его заместитель", - говорится в сообщении. Кроме того, добавляется в релизе, Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, обеспечено взаимодействие с Межгосударственным авиационным комитетом. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofy-1996317507.html
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происшествия, тында, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), межгосударственный авиационный комитет, генеральная прокуратура рф, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Межгосударственный авиационный комитет, Генеральная прокуратура РФ, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24

Генпрокуратура поручила организовать проверки после крушения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России поручила организовать надзорные мероприятия в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с катастрофой воздушного судна авиакомпании "Ангара" по поручению Генпрокуратуры России на место происшествия в целях координации деятельности следственно-оперативных органов и проведения аварийно-спасательной операции выехали Тындинский транспортный прокурор и его заместитель", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется в релизе, Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, обеспечено взаимодействие с Межгосударственным авиационным комитетом.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
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ПроисшествияТындаРоссияАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Межгосударственный авиационный комитетГенеральная прокуратура РФДальневосточная транспортная прокуратураАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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