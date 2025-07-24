Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты

В Москве открылся Международный фестиваль искусств "Вдохновение"
В первый день фестиваля на ВДНХ показали эффектное, зрелищное цирковое шоу.
В первый день фестиваля на ВДНХ показали эффектное, зрелищное цирковое шоу.
Артисты приехали из Италии. Постановка создана цирковой компанией Cubo.
На "Вдохновение" в российскую столицу собрались коллективы и проекты из многих стран и наших регионов.
Артисты приехали из Италии. Постановка создана цирковой компанией Cubo.
На "Вдохновение" в российскую столицу собрались коллективы и проекты из многих стран и наших регионов.
До 27 июля мероприятия фестиваля развернутся на десяти столичных площадках. Среди них Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово".
До 27 июля мероприятия фестиваля развернутся на десяти столичных площадках. Среди них Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово".
В Зеленом театре 23 июля прошел спектакль турецкого режиссера Мехмета Биркье "Война и мир".
В Зеленом театре 23 июля прошел спектакль турецкого режиссера Мехмета Биркье "Война и мир".
Здесь же 25 июля представят проект "Ночь одноактных балетов". Свои современные хореографические программы продемонстрируют школы танцев из Египта и с Кубы.
А на главной сцене фестиваля покажут оперную постановку. Она познакомит зрителей с культурой Китая — в частности, с традициями и народными легендами провинции Гуанси.
Здесь же 25 июля представят проект "Ночь одноактных балетов". Свои современные хореографические программы продемонстрируют школы танцев из Египта и с Кубы.
А на главной сцене фестиваля покажут оперную постановку. Она познакомит зрителей с культурой Китая — в частности, с традициями и народными легендами провинции Гуанси.
В последний день смотра на главной сцене состоится концерт классической музыки. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.
На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"
В последний день смотра на главной сцене состоится концерт классической музыки. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.
На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"
На веранде Дома культуры ВДНХ 27 июля зрителей приглашают посмотреть спектакль петербургского режиссера Марии Селедец "Три сестры" по пьесе Чехова — постановка создана для Открытой сцены Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.
На фото: спектакль Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь", представленный в Доме культуры
На веранде Дома культуры ВДНХ 27 июля зрителей приглашают посмотреть спектакль петербургского режиссера Марии Селедец "Три сестры" по пьесе Чехова — постановка создана для Открытой сцены Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.
На фото: спектакль Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь", представленный в Доме культуры
Программа мероприятий "Вдохновения" состоит из четырех блоков. Куратором музыкального стала Сати Спивакова, танцевального — Егор Дружинин. За театральный отвечает Евгений Писарев, а за направление "арт" — Катя Бочавар.
На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"
Программа мероприятий "Вдохновения" состоит из четырех блоков. Куратором музыкального стала Сати Спивакова, танцевального — Егор Дружинин. За театральный отвечает Евгений Писарев, а за направление "арт" — Катя Бочавар.
На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"
Все события фестиваля "Вдохновение" можно посетить бесплатно с предварительной регистрацией на сайте смотра.
Все события фестиваля "Вдохновение" можно посетить бесплатно с предварительной регистрацией на сайте смотра.