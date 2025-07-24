Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты

Здесь же 25 июля представят проект "Ночь одноактных балетов". Свои современные хореографические программы продемонстрируют школы танцев из Египта и с Кубы.

А на главной сцене фестиваля покажут оперную постановку. Она познакомит зрителей с культурой Китая — в частности, с традициями и народными легендами провинции Гуанси.