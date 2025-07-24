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Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты - РИА Новости, 24.07.2025
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Культура
 
14:43 24.07.2025 (обновлено: 20:43 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/festival-2031137065.html
Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты
Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты - РИА Новости, 24.07.2025
Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты
В Москве, на ВДНХ яркими представлениями открылся VIII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Спектакли, концерты, цирковые представления пройдут на... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве, на ВДНХ яркими представлениями открылся VIII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Спектакли, концерты, цирковые представления пройдут на десяти столичных площадках, и все они будут бесплатными для зрителей — по предварительной регистрации. Что ждет гостей масштабного летнего события — в фотоленте РИА Новости.
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Москва вдохновляет: где в выходные пройдут бесплатные спектакли и концерты

В Москве открылся Международный фестиваль искусств "Вдохновение"

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве, на ВДНХ яркими представлениями открылся VIII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Спектакли, концерты, цирковые представления пройдут на десяти столичных площадках, и все они будут бесплатными для зрителей — по предварительной регистрации. Что ждет гостей масштабного летнего события — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В первый день фестиваля на ВДНХ показали эффектное, зрелищное цирковое шоу.

Цирковое шоу в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

В первый день фестиваля на ВДНХ показали эффектное, зрелищное цирковое шоу.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Артисты приехали из Италии. Постановка создана цирковой компанией Cubo.

На "Вдохновение" в российскую столицу собрались коллективы и проекты из многих стран и наших регионов.

Цирковое шоу итальянской цирковой компании Cubo в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

Артисты приехали из Италии. Постановка создана цирковой компанией Cubo.

На "Вдохновение" в российскую столицу собрались коллективы и проекты из многих стран и наших регионов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

До 27 июля мероприятия фестиваля развернутся на десяти столичных площадках. Среди них Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово".

Очередь посетителей около Дома Культуры во время VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

До 27 июля мероприятия фестиваля развернутся на десяти столичных площадках. Среди них Главная аллея и площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница" и музей славянской письменности "Слово".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В Зеленом театре 23 июля прошел спектакль турецкого режиссера Мехмета Биркье "Война и мир".

Актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье Война и мир, представленного в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

В Зеленом театре 23 июля прошел спектакль турецкого режиссера Мехмета Биркье "Война и мир".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Здесь же 25 июля представят проект "Ночь одноактных балетов". Свои современные хореографические программы продемонстрируют школы танцев из Египта и с Кубы.

А на главной сцене фестиваля покажут оперную постановку. Она познакомит зрителей с культурой Китая — в частности, с традициями и народными легендами провинции Гуанси.

Зрители во время спектакля режиссера Мехмета Биркье Война и мир, представленного в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

Здесь же 25 июля представят проект "Ночь одноактных балетов". Свои современные хореографические программы продемонстрируют школы танцев из Египта и с Кубы.

А на главной сцене фестиваля покажут оперную постановку. Она познакомит зрителей с культурой Китая — в частности, с традициями и народными легендами провинции Гуанси.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В последний день смотра на главной сцене состоится концерт классической музыки. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.

На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"

Актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье Война и мир, представленного в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

В последний день смотра на главной сцене состоится концерт классической музыки. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.

На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На веранде Дома культуры ВДНХ 27 июля зрителей приглашают посмотреть спектакль петербургского режиссера Марии Селедец "Три сестры" по пьесе Чехова — постановка создана для Открытой сцены Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

На фото: спектакль Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь", представленный в Доме культуры

Спектакль Красный фонарь, представленный в Доме Культуры в рамках VIII Международного фестиваля Вдохновение на ВДНХ

На веранде Дома культуры ВДНХ 27 июля зрителей приглашают посмотреть спектакль петербургского режиссера Марии Селедец "Три сестры" по пьесе Чехова — постановка создана для Открытой сцены Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

На фото: спектакль Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь", представленный в Доме культуры

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Программа мероприятий "Вдохновения" состоит из четырех блоков. Куратором музыкального стала Сати Спивакова, танцевального — Егор Дружинин. За театральный отвечает Евгений Писарев, а за направление "арт" — Катя Бочавар.

На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"

VIII Международный фестиваль искусств Вдохновение

Программа мероприятий "Вдохновения" состоит из четырех блоков. Куратором музыкального стала Сати Спивакова, танцевального — Егор Дружинин. За театральный отвечает Евгений Писарев, а за направление "арт" — Катя Бочавар.

На фото: актеры во время спектакля режиссера Мехмета Биркье "Война и мир"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 9
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Все события фестиваля "Вдохновение" можно посетить бесплатно с предварительной регистрацией на сайте смотра.

VIII Международный фестиваль искусств Вдохновение

Все события фестиваля "Вдохновение" можно посетить бесплатно с предварительной регистрацией на сайте смотра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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