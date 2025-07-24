https://ria.ru/20250724/epshteyn-2031252960.html
Спикер палаты представителей не согласен с оценками Трампа по делу Эпштейна
Спикер палаты представителей не согласен с оценками Трампа по делу Эпштейна - РИА Новости, 24.07.2025
Спикер палаты представителей не согласен с оценками Трампа по делу Эпштейна
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не согласен с оценкой, которую американский президент Дональд Трамп дал делу финансиста Джеффри... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:50:00+03:00
2025-07-24T19:50:00+03:00
2025-07-24T19:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не согласен с оценкой, которую американский президент Дональд Трамп дал делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Само дело Эпштейна он назвал "довольно скучным", добавив, что не понимает интереса к нему со стороны журналистов. "Это не фальсификация, конечно, нет", — заявил Джонсон в интервью CBS. Он призвал к открытости в этом деле и к привлечению к ответственности всех причастных к незаконной деятельности. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии, после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250724/ssha-2031036649.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Спикер палаты представителей не согласен с оценками Трампа по делу Эпштейна
Спикер палаты представителей Джонсон назвал дело Эпштейна довольно скучным