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Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC - РИА Новости, 24.07.2025
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14:11 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/epshteyn-2031148174.html
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC - РИА Новости, 24.07.2025
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC
В Белом доме попросили членов американской администрации не говорить о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне без согласования с вышестоящим... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:11:00+03:00
2025-07-24T14:11:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Белом доме попросили членов американской администрации не говорить о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне без согласования с вышестоящим руководством, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации. "Помощники в Белом доме дали понять, что никому в администрации не разрешено говорить об Эпштейне без согласования на высоком уровне", - указывает телеканал. По информации телеканала, президент США Дональд Трамп дал понять, что не хочет, чтобы члены его администрации бесконечно обсуждали это дело. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут. Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
https://ria.ru/20250724/tramp-2031014915.html
https://ria.ru/20250718/podarok-2029839566.html
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в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп, nbc
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, NBC
Американских чиновников попросили не говорить об Эпштейне, пишет NBC

NBC: Белый дом попросил чиновников не говорить об Эпштейне без согласования

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Белом доме попросили членов американской администрации не говорить о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне без согласования с вышестоящим руководством, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.
"Помощники в Белом доме дали понять, что никому в администрации не разрешено говорить об Эпштейне без согласования на высоком уровне", - указывает телеканал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп пришел в ярость из-за появившейся информации в СМИ о нем и Эпштейне
Вчера, 01:04
По информации телеканала, президент США Дональд Трамп дал понять, что не хочет, чтобы члены его администрации бесконечно обсуждали это дело.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно муссируются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы были вырезаны пару минут.
Президент Дональд Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ: Трамп подарил Эпштейну "чудесный секрет"
18 июля, 06:02
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд ТрампNBC
 
 
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