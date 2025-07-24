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Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию - РИА Новости, 24.07.2025
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04:04 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/eksport-2031025521.html
Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию
Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию - РИА Новости, 24.07.2025
Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию
Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:04:00+03:00
2025-07-24T04:04:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы - больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов. Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов, что в 32 раза больше уровня годом ранее. Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть - до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.
https://ria.ru/20250723/eksport-2030781483.html
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экономика, россия, грузия, бразилия
Экономика, Россия, Грузия, Бразилия
Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию

Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМясные туши в холодильной камере
Мясные туши в холодильной камере - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мясные туши в холодильной камере. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы - больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов.
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Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов, что в 32 раза больше уровня годом ранее.
Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть - до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.
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