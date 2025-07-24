https://ria.ru/20250724/eksport-2031025521.html

Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию

Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию - РИА Новости, 24.07.2025

Россия резко нарастила экспорт свинины в Грузию

Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:04:00+03:00

2025-07-24T04:04:00+03:00

2025-07-24T04:04:00+03:00

экономика

россия

грузия

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101749/09/1017490939_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_6b4e8227190a21727f1db79c108e07e9.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию - до максимума с ноября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы - больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов. Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов, что в 32 раза больше уровня годом ранее. Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть - до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.

https://ria.ru/20250723/eksport-2030781483.html

https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html

россия

грузия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, грузия, бразилия