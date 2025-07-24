Рейтинг@Mail.ru
Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/eksperty-2031035052.html
Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян
Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян - РИА Новости, 24.07.2025
Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян
Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях - при обрезке копыт корове, в результате... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:13:00+03:00
2025-07-24T07:13:00+03:00
здоровье - общество
шри-ланка
россия
индия
ингосстрах
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888040543_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_776cf5d7d94fdf8baf7512c31009c74e.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях - при обрезке копыт корове, в результате нападения слона, при падении с гамака на йоге и ударе волной, рассказали РИА Новости эксперты компании "Ингосстрах". "Основные причины обращений по полисам страхования – это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья, и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей", - говорится в сообщении. В бытовой ситуации высокие каблуки часто являются причиной травмы, отмечают эксперты. "Застрахованная решила надеть новые туфли на высоком каблуке, однако неустойчивость платформы привела к перелому стопы", - приводят пример они. Также клиенты обращались по итогам случаев падавших москитных сеток и кирпичей, которые приводили к переломам и сотрясениям. "Иногда причинами травм становятся падения самих застрахованных, например, с гамака на йоге — как результат, перелом кисти, или с лабаза на охоте, приведшее к множественным серьезным переломам и ушибам", - добавили эксперты. Такие же травмы можно получить и в необычных обстоятельствах, обращают внимание они. "Клиент "Ингосстраха" подвернул ногу и повредил голеностоп во время обрезки копыт корове, а другой застрахованный во время драки в школе получил крайне нестандартную и неприятную травму — перелом щитовидного хряща гортани", - сказали в компании. Многие необычные травмы происходят с россиянами в период летнего отпуска, рассказали эксперты. "Один из клиентов компании стал жертвой слона на Шри-Ланке, получив удар хоботом, который привел к перелому плечевой кости. Также на Шри-Ланке россиянин получил компрессионный перелом, будучи сбитым сильной волной", - говорится в сообщении. Другой нестандартный случай произошел с отдыхающим в Индии — во время прогулки на территории отеля застрахованный в темноте провалился ногой в яму, сообщили в компании.
https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html
https://ria.ru/20220915/italiya-1816873340.html
шри-ланка
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888040543_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_ae32a5e677a322e9132ccdd29e7e4b28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, шри-ланка, россия, индия, ингосстрах, общество
Здоровье - Общество, Шри-Ланка, Россия, Индия, Ингосстрах, Общество
Страховщик рассказал о необычных причинах травм россиян

Ингосстрах: один из клиентов компании стал жертвой слона, получив удар хоботом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве
Люди в офисе страховой компании Ингосстрах в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Люди в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях - при обрезке копыт корове, в результате нападения слона, при падении с гамака на йоге и ударе волной, рассказали РИА Новости эксперты компании "Ингосстрах".
"Основные причины обращений по полисам страхования – это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья, и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей", - говорится в сообщении.
Штраф за страховку - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
24 февраля, 18:39
В бытовой ситуации высокие каблуки часто являются причиной травмы, отмечают эксперты. "Застрахованная решила надеть новые туфли на высоком каблуке, однако неустойчивость платформы привела к перелому стопы", - приводят пример они.
Также клиенты обращались по итогам случаев падавших москитных сеток и кирпичей, которые приводили к переломам и сотрясениям. "Иногда причинами травм становятся падения самих застрахованных, например, с гамака на йоге — как результат, перелом кисти, или с лабаза на охоте, приведшее к множественным серьезным переломам и ушибам", - добавили эксперты.
Такие же травмы можно получить и в необычных обстоятельствах, обращают внимание они. "Клиент "Ингосстраха" подвернул ногу и повредил голеностоп во время обрезки копыт корове, а другой застрахованный во время драки в школе получил крайне нестандартную и неприятную травму — перелом щитовидного хряща гортани", - сказали в компании.
Многие необычные травмы происходят с россиянами в период летнего отпуска, рассказали эксперты. "Один из клиентов компании стал жертвой слона на Шри-Ланке, получив удар хоботом, который привел к перелому плечевой кости. Также на Шри-Ланке россиянин получил компрессионный перелом, будучи сбитым сильной волной", - говорится в сообщении.
Другой нестандартный случай произошел с отдыхающим в Индии — во время прогулки на территории отеля застрахованный в темноте провалился ногой в яму, сообщили в компании.
Италия - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
В Италии белорусской семье отказали в выплате страховки из-за санкций
15 сентября 2022, 01:42
 
Здоровье - ОбществоШри-ЛанкаРоссияИндияИнгосстрахОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала