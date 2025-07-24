https://ria.ru/20250724/dateshidze-2031192235.html

Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе

Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе - РИА Новости, 24.07.2025

Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе

Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:28:00+03:00

2025-07-24T16:28:00+03:00

2025-07-24T16:28:00+03:00

культура

санкт-петербург

ленфильм

ргпу им. а.и. герцена

кирилл датешидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031192007_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_03588d086b03c59c867e8e738dbe60b7.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович", - говорится в сообщении. "...И хотя каждый из нас вчера осиротел, первое и главное, что останется с нами - его безусловная любовь!", - также написали его ученики в сообщении мастерской в группе "ВКонтакте" Кирилл Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском Театре драмы и комедии (Театр на Литейном). В 1991 году вошел в состав труппы Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. Датешидзе также с 2008 года сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром "Комедианты". Как режиссер он поставил спектакли в нескольких российских театрах, а также занимался и педагогической деятельностью. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга - в Театральной академии, Институте культуры, в актерской школе при киностудии "Ленфильм", а также в собственной Мастерской при РГПУ им. А. И. Герцена. В его творческой кинобиографии около 50 проектов. Датешидзе сыграл в фильмах и сериалах "Победительница", "Последнее путешествие Синдбада", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", "Условный мент", "Агент национальной безопасности", "Великолепная пятёрка" и других.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленфильм, ргпу им. а.и. герцена, кирилл датешидзе