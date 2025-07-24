Рейтинг@Mail.ru
Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:28 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/dateshidze-2031192235.html
Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе
Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе - РИА Новости, 24.07.2025
Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе
Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:28:00+03:00
2025-07-24T16:28:00+03:00
культура
санкт-петербург
ленфильм
ргпу им. а.и. герцена
кирилл датешидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031192007_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_03588d086b03c59c867e8e738dbe60b7.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович", - говорится в сообщении. "...И хотя каждый из нас вчера осиротел, первое и главное, что останется с нами - его безусловная любовь!", - также написали его ученики в сообщении мастерской в группе "ВКонтакте" Кирилл Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском Театре драмы и комедии (Театр на Литейном). В 1991 году вошел в состав труппы Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. Датешидзе также с 2008 года сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром "Комедианты". Как режиссер он поставил спектакли в нескольких российских театрах, а также занимался и педагогической деятельностью. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга - в Театральной академии, Институте культуры, в актерской школе при киностудии "Ленфильм", а также в собственной Мастерской при РГПУ им. А. И. Герцена. В его творческой кинобиографии около 50 проектов. Датешидзе сыграл в фильмах и сериалах "Победительница", "Последнее путешествие Синдбада", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", "Условный мент", "Агент национальной безопасности", "Великолепная пятёрка" и других.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031191775_0:215:1134:1066_1920x0_80_0_0_17f9633fe41f14a00a56e944ed5c97e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленфильм, ргпу им. а.и. герцена, кирилл датешидзе
Культура, Санкт-Петербург, Ленфильм, РГПУ им. А.И. Герцена, Кирилл Датешидзе
Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе

Кирилл Датешидзе умер в возрасте 78 лет

© Фото : Мастерская К.Л. ДатешидзеАктер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе
Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Мастерская К.Л. Датешидзе
Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович", - говорится в сообщении.
"...И хотя каждый из нас вчера осиротел, первое и главное, что останется с нами - его безусловная любовь!", - также написали его ученики в сообщении мастерской в группе "ВКонтакте"
Кирилл Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском Театре драмы и комедии (Театр на Литейном). В 1991 году вошел в состав труппы Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. Датешидзе также с 2008 года сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром "Комедианты". Как режиссер он поставил спектакли в нескольких российских театрах, а также занимался и педагогической деятельностью. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга - в Театральной академии, Институте культуры, в актерской школе при киностудии "Ленфильм", а также в собственной Мастерской при РГПУ им. А. И. Герцена. В его творческой кинобиографии около 50 проектов. Датешидзе сыграл в фильмах и сериалах "Победительница", "Последнее путешествие Синдбада", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", "Условный мент", "Агент национальной безопасности", "Великолепная пятёрка" и других.
 
КультураСанкт-ПетербургЛенфильмРГПУ им. А.И. ГерценаКирилл Датешидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала