Умер актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе
Кирилл Датешидзе умер в возрасте 78 лет
Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Актер, режиссер и театральный педагог Кирилл Датешидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщили его ученики в группе "Мастерская К.Л. Датешидзе" в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ушёл из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович", - говорится в сообщении.
"...И хотя каждый из нас вчера осиротел, первое и главное, что останется с нами - его безусловная любовь!", - также написали его ученики в сообщении мастерской в группе "ВКонтакте"
Кирилл Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском Театре драмы и комедии (Театр на Литейном). В 1991 году вошел в состав труппы Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. Датешидзе также с 2008 года сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром "Комедианты". Как режиссер он поставил спектакли в нескольких российских театрах, а также занимался и педагогической деятельностью. Он преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга - в Театральной академии, Институте культуры, в актерской школе при киностудии "Ленфильм", а также в собственной Мастерской при РГПУ им. А. И. Герцена. В его творческой кинобиографии около 50 проектов. Датешидзе сыграл в фильмах и сериалах "Победительница", "Последнее путешествие Синдбада", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", "Условный мент", "Агент национальной безопасности", "Великолепная пятёрка" и других.